Как помойка: состояние известного места отдыха шокировало жительницу Приморья

Posted 1 апреля 2022, 07:47
Published 1 апреля 2022, 07:47
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Виновными в случившемся горожанка считает «любителей природы», которые оставляют после себя мусор, а также неких отдыхающих, выбрасывающих на природе средства контрацепции.
«Настроение просто на нуле. Ощущение, что гуляешь по помойке», — посетовала жительница Уссурийска.
Информация о случившемся появилась в телеграм-канале mark2_che.
Ранее «Восток-Медиа» писало о других случаях превращения дикой природы региона в свалку. В конце марта 2022 года пользователь соцсетей рассказал, что на пустыре неизвестным образом возникла куча мусора.
Улику, проливающую свет на происхождение отходов, удалось найти после тщательного изучения мусорной горы.
Камера видеорегистратора в конце января зафиксировала некрасивый поступок автомобилиста — не доехав до специально предназначенного места, мужчина выбросил в окно мусор. Этот поступок привлёк внимание как рядовых приморцев, так и сотрудников полиции.