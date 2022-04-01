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Posted 1 апреля 2022, 07:47

Published 1 апреля 2022, 07:47

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Как помойка: состояние известного места отдыха шокировало жительницу Приморья

Как помойка: состояние известного места отдыха шокировало жительницу Приморья

1 апреля 2022, 07:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Соцсети
Горожанка Уссурийска пожаловалась на замусоривание берега реки Раздольная местными жителями. По словам девушки, популярное место отдыха теперь напоминает помойку.

Виновными в случившемся горожанка считает «любителей природы», которые оставляют после себя мусор, а также неких отдыхающих, выбрасывающих на природе средства контрацепции.

«Настроение просто на нуле. Ощущение, что гуляешь по помойке», — посетовала жительница Уссурийска.

Информация о случившемся появилась в телеграм-канале mark2_che.

Ранее «Восток-Медиа» писало о других случаях превращения дикой природы региона в свалку. В конце марта 2022 года пользователь соцсетей рассказал, что на пустыре неизвестным образом возникла куча мусора.

Улику, проливающую свет на происхождение отходов, удалось найти после тщательного изучения мусорной горы.

Камера видеорегистратора в конце января зафиксировала некрасивый поступок автомобилиста — не доехав до специально предназначенного места, мужчина выбросил в окно мусор. Этот поступок привлёк внимание как рядовых приморцев, так и сотрудников полиции.

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#Новости#Общество#Соцсети
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