Я спросил у «Ясеня»: в Приморье силовики взяли крупного авторитета

Posted 1 апреля 2022, 01:04
Published 1 апреля 2022, 01:04
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
По не подтверждённой из официальных источников информации, во Владивостоке задержали предполагаемого лидера ОПГ. Источник «Восток-Медиа» утверждает, что 58-летний Александр Ясин возглавлял банду «Трифоновские».
Правоохранительные органы информацию об аресте Ясина пока не комментируют.
«Восток-Медиа» следит за развитием событий.
В феврале издание писало о том, как силовики «рвут зубами» бизнес Ясина во Владивостоке. Прокуратура Приморского края через суд намеревалась перекрыть «денежную реку» семьи Ясиных и снести два торговых центра на Спортивной. 15 лет назад Александр Ясин и его товарищи по бизнесу возвели эти торговые центры как временные. Спустя месяц, в марте 2022 года, ТЦ «Гранд» и «Союз» признаны незаконными постройками во Владивостоке.