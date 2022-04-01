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Posted 1 апреля 2022, 01:04

Published 1 апреля 2022, 01:04

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Я спросил у «Ясеня»: в Приморье силовики взяли крупного авторитета

Я спросил у «Ясеня»: в Приморье силовики взяли крупного авторитета

1 апреля 2022, 01:04
Фото: 1MI.
Сюжет
Арест
Руководитель федерации кудо Приморья и бизнесмен Александр Ясин задержан правоохранителями. Как сообщил источник «Восток-Медиа», задержанный подозревается в бандитизме.

По не подтверждённой из официальных источников информации, во Владивостоке задержали предполагаемого лидера ОПГ. Источник «Восток-Медиа» утверждает, что 58-летний Александр Ясин возглавлял банду «Трифоновские».

Правоохранительные органы информацию об аресте Ясина пока не комментируют.

«Восток-Медиа» следит за развитием событий.

В феврале издание писало о том, как силовики «рвут зубами» бизнес Ясина во Владивостоке. Прокуратура Приморского края через суд намеревалась перекрыть «денежную реку» семьи Ясиных и снести два торговых центра на Спортивной. 15 лет назад Александр Ясин и его товарищи по бизнесу возвели эти торговые центры как временные. Спустя месяц, в марте 2022 года, ТЦ «Гранд» и «Союз» признаны незаконными постройками во Владивостоке.

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#Новости#Арест
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