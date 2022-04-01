Я спросил у «Ясеня»: в Приморье силовики взяли крупного авторитета

В феврале издание писало о том, как силовики «рвут зубами» бизнес Ясина во Владивостоке. Прокуратура Приморского края через суд намеревалась перекрыть «денежную реку» семьи Ясиных и снести два торговых центра на Спортивной. 15 лет назад Александр Ясин и его товарищи по бизнесу возвели эти торговые центры как временные. Спустя месяц, в марте 2022 года, ТЦ «Гранд» и «Союз» признаны незаконными постройками во Владивостоке.