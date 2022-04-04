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Posted 4 апреля 2022, 01:48

Published 4 апреля 2022, 01:48

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

тематическое фото

«Это будет очень современно»: масштабная стройка развернулась в Приморье

4 апреля 2022, 01:48
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Строительство
В Находке начались работы по строительству современного многопрофильного медицинского стационара. Кроме того, полным ходом идёт строительство Ледового дворца.

К строительству многопрофильного стационара в Находке только-только приступили. Выбран большой земельный участок, завозятся техника и оборудование, уже сформированы графики строительства. Перед строителями стоит серьёзная задача — грамотно вывести инженерные сети, которые проходят по месту стройки.

В будущем стационар более, чем на 500 мест будет соответствовать всем требованиям жителей города. Его строительство проходит в рамках различных финансовых механизмов. Поликлинику строят по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения.

А благодаря нацпроекту «Демография» продолжается строительство Ледовой арены. Уже закуплены материалы и идёт стройка. После региональной инспекции подрядная организация, мэрия и краевой минстрой получили распоряжение об увеличении количества строителей в два раза, а также обязательном проведении еженедельных планёрок, чтобы ускорить строительство.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что принадлежащая бывшему губернатору Приморского края Сергею Дарькину компания «ТИГР-Фабрика» начнёт осенью 2022 года строительство рыбоперерабатывающего комплекса в регионе. Вложить в проект планируется около 2,2 миллиардов рублей.

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#Новости#Общество#Находка#Строительство
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