«Это будет очень современно»: масштабная стройка развернулась в Приморье

А благодаря нацпроекту «Демография» продолжается строительство Ледовой арены. Уже закуплены материалы и идёт стройка. После региональной инспекции подрядная организация, мэрия и краевой минстрой получили распоряжение об увеличении количества строителей в два раза, а также обязательном проведении еженедельных планёрок, чтобы ускорить строительство.