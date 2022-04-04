«Это будет очень современно»: масштабная стройка развернулась в Приморье

Posted 4 апреля 2022, 01:48
Published 4 апреля 2022, 01:48
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
К строительству многопрофильного стационара в Находке только-только приступили. Выбран большой земельный участок, завозятся техника и оборудование, уже сформированы графики строительства. Перед строителями стоит серьёзная задача — грамотно вывести инженерные сети, которые проходят по месту стройки.
В будущем стационар более, чем на 500 мест будет соответствовать всем требованиям жителей города. Его строительство проходит в рамках различных финансовых механизмов. Поликлинику строят по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения.
А благодаря нацпроекту «Демография» продолжается строительство Ледовой арены. Уже закуплены материалы и идёт стройка. После региональной инспекции подрядная организация, мэрия и краевой минстрой получили распоряжение об увеличении количества строителей в два раза, а также обязательном проведении еженедельных планёрок, чтобы ускорить строительство.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что принадлежащая бывшему губернатору Приморского края Сергею Дарькину компания «ТИГР-Фабрика» начнёт осенью 2022 года строительство рыбоперерабатывающего комплекса в регионе. Вложить в проект планируется около 2,2 миллиардов рублей.