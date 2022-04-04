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Posted 4 апреля 2022, 08:32

Published 4 апреля 2022, 08:32

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

«Не могла кричать»: маньяк нападает на девушек в людном месте Владивостока

«Не могла кричать»: маньяк нападает на девушек в людном месте Владивостока

4 апреля 2022, 08:32
Фото: 1MI.
Сюжет
Соцсети
Жительница Владивостока рассказала о неизвестном мужчине, нападающем на девушек на набережной возле океанариума. По словам девушки, прохожие не могут ничего ему сделать, боясь, что он вооружён.

Неадекватный субъект подбегает к девушкам, бьёт кулаком в живот и скрывается. Автор жалобы тоже не повезло — она попала под удар, после которого «не могла дышать и кричать».

Узнать мужчину можно по характерной форме — он одет в «рыжий тулуп, варежки и вязаную шапку». Из-под головного убора торчат дреды, возраст маньяка жертва оценивает в 40 лет.

Хотя нападения происходят в людном месте, одержимый мужчина продолжает пользоваться безнаказанностью.

«Никто сделать ничего не может, боятся его догонять, думают, у него нож», — объяснила горожанка.

Ранее «Восток-Медиа» уже писало о загадочном мужчине, нападающем на девушек на улицах Владивостока. По словам жертв, столкнуться с ним можно было рядом с популярным торговым центром.

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#Новости#Владивосток#Соцсети
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