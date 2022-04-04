«Не могла кричать»: маньяк нападает на девушек в людном месте Владивостока

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Жительница Владивостока рассказала о неизвестном мужчине, нападающем на девушек на набережной возле океанариума. По словам девушки, прохожие не могут ничего ему сделать, боясь, что он вооружён.

Неадекватный субъект подбегает к девушкам, бьёт кулаком в живот и скрывается. Автор жалобы тоже не повезло — она попала под удар, после которого «не могла дышать и кричать». Узнать мужчину можно по характерной форме — он одет в «рыжий тулуп, варежки и вязаную шапку». Из-под головного убора торчат дреды, возраст маньяка жертва оценивает в 40 лет. Хотя нападения происходят в людном месте, одержимый мужчина продолжает пользоваться безнаказанностью. «Никто сделать ничего не может, боятся его догонять, думают, у него нож», — объяснила горожанка. Ранее «Восток-Медиа» уже писало о загадочном мужчине, нападающем на девушек на улицах Владивостока. По словам жертв, столкнуться с ним можно было рядом с популярным торговым центром. Материалы по теме «Орудует маньяк»: жительница Владивостока ищет потерпевших на своей улице Догоняет девочек - и в кусты: маньяк терроризирует горожанок в Приморье