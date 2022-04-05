«Изъять свидетельство о регистрации»: для водителей в России готовят нововведение

Posted 5 апреля 2022, 04:55
Published 5 апреля 2022, 04:55
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Как пишет портал «Автоновости дня», инспекторы смогут вынудить водителей отправить машину на техосмотр, если выявят одну из следующих неисправностей:
Полицейский, обнаруживший что-то из этого списка, в течение суток внесёт информацию в специальную систему, и действие диагностической карты авто будет поставлено на паузу до прохождения осмотра.
Если карта не была оформлена, в базе данных просто будет информация о необходимости направить авто на техосмотр.
«На то, чтобы устранить неисправности и приехать на „внеплановый“ техосмотр, у автовладельцев будет только 7 дней», — отмечает портал.
По истечении этого срока сотрудники ГИБДД будут вправе «изъять свидетельство о регистрации» проблемной машины и запрещать дальнейшие регистрационные действия машиной.