vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля 2022, 04:55

Published 5 апреля 2022, 04:55

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

«Изъять свидетельство о регистрации»: для водителей в России готовят нововведение

«Изъять свидетельство о регистрации»: для водителей в России готовят нововведение

5 апреля 2022, 04:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Автомобилисты
В ГИБДД России готовят поправку в закон, которая даст инспекторам полномочия направлять машины на принудительный техосмотр. Нововведение может вступить в силу уже в 2023 году.

Как пишет портал «Автоновости дня», инспекторы смогут вынудить водителей отправить машину на техосмотр, если выявят одну из следующих неисправностей:

  • Проблемы с тормозной системой;
  • Проблемы с рулевым управлением;
  • Проблемы с фарами ближнего и дальнего света;
  • Проблемы с сигналами торможения;
  • Проблемы с габаритными огнями;
  • Проблемы с указателями поворота;
  • Проблемы с механизмами фиксации бортов грузового транспорта;
  • Проблемы с запорными устройствами топливных баков;
  • Несоответствие установленным требованиям шин и колес;
  • Проблемы с удерживающими систем пассивной безопасности;
  • Незаконное изменение конструкции транспортного средства.

Полицейский, обнаруживший что-то из этого списка, в течение суток внесёт информацию в специальную систему, и действие диагностической карты авто будет поставлено на паузу до прохождения осмотра.

Если карта не была оформлена, в базе данных просто будет информация о необходимости направить авто на техосмотр.

«На то, чтобы устранить неисправности и приехать на „внеплановый“ техосмотр, у автовладельцев будет только 7 дней», — отмечает портал.

По истечении этого срока сотрудники ГИБДД будут вправе «изъять свидетельство о регистрации» проблемной машины и запрещать дальнейшие регистрационные действия машиной.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что в России изменились правила прохождения медкомиссии на права.

#Новости#Общество#Россия#Автомобилисты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика