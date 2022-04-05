«Изъять свидетельство о регистрации»: для водителей в России готовят нововведение

Сюжет Автомобилисты

В ГИБДД России готовят поправку в закон, которая даст инспекторам полномочия направлять машины на принудительный техосмотр. Нововведение может вступить в силу уже в 2023 году.

Как пишет портал «Автоновости дня», инспекторы смогут вынудить водителей отправить машину на техосмотр, если выявят одну из следующих неисправностей: Проблемы с тормозной системой;

Проблемы с рулевым управлением;

Проблемы с фарами ближнего и дальнего света;

Проблемы с сигналами торможения;

Проблемы с габаритными огнями;

Проблемы с указателями поворота;

Проблемы с механизмами фиксации бортов грузового транспорта;

Проблемы с запорными устройствами топливных баков;

Несоответствие установленным требованиям шин и колес;

Проблемы с удерживающими систем пассивной безопасности;

Незаконное изменение конструкции транспортного средства. Полицейский, обнаруживший что-то из этого списка, в течение суток внесёт информацию в специальную систему, и действие диагностической карты авто будет поставлено на паузу до прохождения осмотра. Если карта не была оформлена, в базе данных просто будет информация о необходимости направить авто на техосмотр. «На то, чтобы устранить неисправности и приехать на „внеплановый“ техосмотр, у автовладельцев будет только 7 дней», — отмечает портал. По истечении этого срока сотрудники ГИБДД будут вправе «изъять свидетельство о регистрации» проблемной машины и запрещать дальнейшие регистрационные действия машиной. Ранее «Восток-Медиа» писало, что в России изменились правила прохождения медкомиссии на права.