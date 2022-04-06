Тюменский военком рассказал, что делать в случае навязывания срочнику контракта

Тюменский военком рассказал, куда обращаться в случае принуждения военнослужащих, проходящих воинскую службу по призыву, заключать контакт. По словам Алексея Куличкова, призывник в первую очередь обязан отслужить и пройти подготовку. После этого срочник может заключить договор о контрактной службе при условии, что он соответствует всем показателям, информирует Megatyumen.ru.