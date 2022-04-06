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Posted 6 апреля 2022, 18:33

Published 6 апреля 2022, 18:33

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тюменский военком рассказал, что делать в случае навязывания срочнику контракта

Тюменский военком рассказал, что делать в случае навязывания срочнику контракта

6 апреля 2022, 18:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Никто не имеет права принуждать призывников подписывать договор о контрактной службе. Об этом заявил военный комиссар Тюменской области, полковник Алексей Куличков.

Тюменский военком рассказал, куда обращаться в случае принуждения военнослужащих, проходящих воинскую службу по призыву, заключать контакт. По словам Алексея Куличкова, призывник в первую очередь обязан отслужить и пройти подготовку. После этого срочник может заключить договор о контрактной службе при условии, что он соответствует всем показателям, информирует Megatyumen.ru.

«Исключительно добровольно, без принуждения. Мы всегда советуем призывникам оставаться на связи со своими военкоматами, родственниками», — прокомментировал полковник.

В случае если военнослужащий, проходящий службу по призыву, столкнулся с ситуацией, когда ему навязывают контактную службу, он или его родственники должны обратиться в военную прокуратуру или в местный военный комиссариат.

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