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Posted 11 апреля 2022, 05:36

Published 11 апреля 2022, 05:36

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

тематическое фото

Синоптики назвали самый тёплый день недели во Владивостоке

11 апреля 2022, 05:36
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Погода
Два дождливых дня подряд ожидает Приморский край на этой неделе. Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие 5 дней.

Понедельник и вторник, 11 и 12 апреля, территория Приморского края проведёт под влиянием фронтальных разделов, из-за чего два первых дня недели могут быть дождливыми.

Особых колебаний температуры в понедельник не ожидается, в континентальных районах будет тепло, чуть прохладнее на побережье.

Лёгкое похолодание начнётся во вторник, однако не затронет прибрежные районы.

Среда и четверг, 13 и 14 апреля, пройдут под влиянием антициклона, поэтому осадков почти не ожидается. Столбики термометров в ночь на среду могут опуститься до +3…-5 градусов. Днём воздух прогреется до 7.15 градусов.

«Вилка» температур в четверг увеличится. Нижний и верхний пороги прибавят по паре пунктов.

В пятницу, 15 апреля, над Приморьем пройдёт тропосферная ложбина, местами возможны осадки. Температурные «качели» в пределах +2…-6 и +8…+16 градусов.

Владивостоку, по данным синоптиков, следует готовиться к дождю во вторник, 12 апреля. Остальные дни будут сухими. Ниже 0…+5 столбики термометров не покажут. Самым тёплым днём рабочей недели должна быть среда, 13 апреля — +10.+13 градусов. В остальные дни температура максимальная температура будет колебаться в районе +6.+9 градусов.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что синоптики подвели погодные итоги марта 2022 года в Приморье. Как выяснилось, температура воздуха в регионе оказалась выше многолетних значений, а во Владивостоке было зафиксировано превышение рекорда 1958 года.

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