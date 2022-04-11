Синоптики назвали самый тёплый день недели во Владивостоке

Posted 11 апреля 2022, 05:36
Published 11 апреля 2022, 05:36
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Понедельник и вторник, 11 и 12 апреля, территория Приморского края проведёт под влиянием фронтальных разделов, из-за чего два первых дня недели могут быть дождливыми.
Особых колебаний температуры в понедельник не ожидается, в континентальных районах будет тепло, чуть прохладнее на побережье.
Лёгкое похолодание начнётся во вторник, однако не затронет прибрежные районы.
Среда и четверг, 13 и 14 апреля, пройдут под влиянием антициклона, поэтому осадков почти не ожидается. Столбики термометров в ночь на среду могут опуститься до +3…-5 градусов. Днём воздух прогреется до 7.15 градусов.
«Вилка» температур в четверг увеличится. Нижний и верхний пороги прибавят по паре пунктов.
В пятницу, 15 апреля, над Приморьем пройдёт тропосферная ложбина, местами возможны осадки. Температурные «качели» в пределах +2…-6 и +8…+16 градусов.
Владивостоку, по данным синоптиков, следует готовиться к дождю во вторник, 12 апреля. Остальные дни будут сухими. Ниже 0…+5 столбики термометров не покажут. Самым тёплым днём рабочей недели должна быть среда, 13 апреля — +10.+13 градусов. В остальные дни температура максимальная температура будет колебаться в районе +6.+9 градусов.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что синоптики подвели погодные итоги марта 2022 года в Приморье. Как выяснилось, температура воздуха в регионе оказалась выше многолетних значений, а во Владивостоке было зафиксировано превышение рекорда 1958 года.