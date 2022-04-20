Борис Кубай: существует вероятность снега в Приморье

К выходных непогода скорее всего не оставит край в покое. Более того, говорит Кубай, фронтальная зона будет пытаться влиять на погоду в Приморье всю третью декаду апреля. На край начнут выходить то молодые циклоны, то антициклоны, тем самым дожди будут чередоваться с солнечными периодами.