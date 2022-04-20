Борис Кубай: существует вероятность снега в Приморье

Posted 20 апреля 2022, 10:00
Published 20 апреля 2022, 10:00
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
В последнее время на территории Приморского края наблюдаются практически летние температуры, а вот в дальневосточной столице лета пока не ощущается. О том, что ждёт жителей региона в последние десять дней апреля, рассказал начальник Примгидромета Борис Кубай.
По словам Бориса Викторовича, уже в эту пятницу, 22 апреля, фронтальная зона, сформировавшаяся над Амуром, и появившийся над ней атмосферный фронт вызовут в крае небольшие и умеренные осадки в виде дождя. В горах дожди могут быть сильными.
К выходных непогода скорее всего не оставит край в покое. Более того, говорит Кубай, фронтальная зона будет пытаться влиять на погоду в Приморье всю третью декаду апреля. На край начнут выходить то молодые циклоны, то антициклоны, тем самым дожди будут чередоваться с солнечными периодами.
Кроме того, не исключён и зимний вариант непогоды.
«Существует и вероятность выпадения снега. Дожди в тыловой части атмосферного фронта в северных и даже центральных районах Приморья могут завершаться небольшим мокрым снегом», — заявил Кубай.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уже готов предварительный прогноз погоды на первомайские праздники, его также озвучил Борис Кубай.