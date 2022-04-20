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Posted 20 апреля 2022, 10:00

Published 20 апреля 2022, 10:00

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Борис Кубай: существует вероятность снега в Приморье

20 апреля 2022, 10:00
Сюжет
Погода
Апрель в Приморье закончится чередованием дождей и солнца. Не исключено даже выпадение снега.

В последнее время на территории Приморского края наблюдаются практически летние температуры, а вот в дальневосточной столице лета пока не ощущается. О том, что ждёт жителей региона в последние десять дней апреля, рассказал начальник Примгидромета Борис Кубай.

По словам Бориса Викторовича, уже в эту пятницу, 22 апреля, фронтальная зона, сформировавшаяся над Амуром, и появившийся над ней атмосферный фронт вызовут в крае небольшие и умеренные осадки в виде дождя. В горах дожди могут быть сильными.

К выходных непогода скорее всего не оставит край в покое. Более того, говорит Кубай, фронтальная зона будет пытаться влиять на погоду в Приморье всю третью декаду апреля. На край начнут выходить то молодые циклоны, то антициклоны, тем самым дожди будут чередоваться с солнечными периодами.

Кроме того, не исключён и зимний вариант непогоды.

«Существует и вероятность выпадения снега. Дожди в тыловой части атмосферного фронта в северных и даже центральных районах Приморья могут завершаться небольшим мокрым снегом», — заявил Кубай.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уже готов предварительный прогноз погоды на первомайские праздники, его также озвучил Борис Кубай.

#Новости#Общество#Погода#Снег#Борис Кубай
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