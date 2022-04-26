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Posted 26 апреля 2022, 00:14

Published 26 апреля 2022, 00:14

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Шпионский гаджет изготовили для директора известной компании во Владивостоке

Шпионский гаджет изготовили для директора известной компании во Владивостоке

26 апреля 2022, 00:14
Фото: 1MI.
Сюжет
Скандал
Следователи выяснили, что житель Владивостока незаконно встроил записывающие устройства в звуковую систему, установленную в кабинете директора транспортного предприятия «ВПОПАТ № 1».

Как сообщают в краевом следственном управлении Следственного комитета, фигурант дела вставил в акустическую систему скрытые камеру и микрофон.

Бывший глава «ВПОПАТ № 1» не просто знал о происходящем — он сам и попросил технаря провести такую модификацию техники.

Теперь «мастер» обвиняется в нарушении статьи 138.1 УК РФ (незаконные производство специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Максимальный срок лишения свободы за такие преступления достигает 4 лет.

«В отношении второго фигуранта [главы «ВПОПАТ № 1“] расследование уголовного дела продолжается», — добавили следователи.

Как писало «Восток-Медиа», он подозревается как в размещении изготовленного по заказу шпионского устройства в кабинете, так и в хищении бюджетных средств.

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#Новости#Владивосток#Скандал
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