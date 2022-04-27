Ветеринар Цыпленков проинформировал россиян о методах защиты от бродячих псов

Posted 27 апреля 2022, 17:53
Published 27 апреля 2022, 17:53
Modified 20 февраля, 20:28
Updated 20 февраля, 20:28
В случае нападения уличных животных следует схватить в руки большой камень либо палку, сообщают корреспонденты NEWS.ru. Если уличная собака или целая стая псов атаковала вас, не вздумайте развернуться к ним спиной и даже пытайтесь бежать. Животные отреагируют моментально: они быстро догонят жертву и сразу же ее покусают.
В идеале — постараться прижаться к чему-нибудь и неподвижно стоять. Главное — создать угрозу, то есть сделать так, чтобы собака начала бояться. Если вокруг не окажется палок и камней, продемонстрируйте животному намерение поймать его верхней одеждой, посоветовал ветеринар.
Цыпленков акцентировал внимание на том, что решение вопросов, связанных с обеспечением населению защиты от подобных инцидентов, — это прямая обязанность сотрудников госслужб. Речь идет о ведомствах, несущих ответственность за регулировку бродячих и бездомных животных, а также за их отлов и последующую стерилизацию. После операции по кастрации кобели теряют свою былую агрессию, заключил врач.