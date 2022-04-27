Ветеринар Цыпленков проинформировал россиян о методах защиты от бродячих псов

Цыпленков акцентировал внимание на том, что решение вопросов, связанных с обеспечением населению защиты от подобных инцидентов, — это прямая обязанность сотрудников госслужб. Речь идет о ведомствах, несущих ответственность за регулировку бродячих и бездомных животных, а также за их отлов и последующую стерилизацию. После операции по кастрации кобели теряют свою былую агрессию, заключил врач.