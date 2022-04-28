vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 апреля 2022, 04:55

Published 28 апреля 2022, 04:55

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Машины всмятку: массовое ДТП парализовало движение под Владивостоком — кадры

28 апреля 2022, 04:55
Сюжет
Происшествие
Авария с участием 6 автомобилей, в том числе грузовика и автобуса, произошла на одной из улиц Владивостока. В ДТП пострадали не только машины, но и ехавшие в них люди.

По словам очевидца, на участке дороги стояли микроавтобус, Land Cruiser Prado и Toyota Prius. В последний и врезался проезжавший большегруз ИСУЗУ — у грузовика отказали тормоза.

«Приус» отбросило в сторону, следующей целью грузовика оказался «Прадо», отлетевший от удара в автобус. Само маршрутное такси из-за этого врезалось в соседний Toyota Ractis.

«Пострадали 2 человека — водителю КАМАЗа зажало ноги, а водителю „Прадо“ стало плохо», — добавил свидетель.

Информация о происшествии и кадры с места столкновения появились в телеграм-канале svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой аварии, случившейся во Владивостоке по вине 18-летнего автомобилиста. Молодой человек даже не имел права на управление машиной.

#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика