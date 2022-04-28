Машины всмятку: массовое ДТП парализовало движение под Владивостоком — кадры

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Авария с участием 6 автомобилей, в том числе грузовика и автобуса, произошла на одной из улиц Владивостока. В ДТП пострадали не только машины, но и ехавшие в них люди.

По словам очевидца, на участке дороги стояли микроавтобус, Land Cruiser Prado и Toyota Prius. В последний и врезался проезжавший большегруз ИСУЗУ — у грузовика отказали тормоза. «Приус» отбросило в сторону, следующей целью грузовика оказался «Прадо», отлетевший от удара в автобус. Само маршрутное такси из-за этого врезалось в соседний Toyota Ractis. «Пострадали 2 человека — водителю КАМАЗа зажало ноги, а водителю „Прадо“ стало плохо», — добавил свидетель. Информация о происшествии и кадры с места столкновения появились в телеграм-канале svodka25. Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой аварии, случившейся во Владивостоке по вине 18-летнего автомобилиста. Молодой человек даже не имел права на управление машиной.