Машины всмятку: массовое ДТП парализовало движение под Владивостоком — кадры

Posted 28 апреля 2022, 04:55
Published 28 апреля 2022, 04:55
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
По словам очевидца, на участке дороги стояли микроавтобус, Land Cruiser Prado и Toyota Prius. В последний и врезался проезжавший большегруз ИСУЗУ — у грузовика отказали тормоза.
«Приус» отбросило в сторону, следующей целью грузовика оказался «Прадо», отлетевший от удара в автобус. Само маршрутное такси из-за этого врезалось в соседний Toyota Ractis.
«Пострадали 2 человека — водителю КАМАЗа зажало ноги, а водителю „Прадо“ стало плохо», — добавил свидетель.
Информация о происшествии и кадры с места столкновения появились в телеграм-канале svodka25.
Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой аварии, случившейся во Владивостоке по вине 18-летнего автомобилиста. Молодой человек даже не имел права на управление машиной.