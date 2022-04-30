Глава был в ярости: экскаватор проехал по надгробиям в Приморье

Posted 29 апреля 2022, 23:20
Published 29 апреля 2022, 23:20
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Как сообщает ТГ-канал «Авиапоиск-ДФО», как водитель экскаватора проехал прямо по надгробным холмикам, задел один из обелисков, буквально разворотил землю на кладбище и потом выехал на дорогу. Следы столь чудовищного поступка были зафиксированы на видео.
Показательно, что руководство компании-подрядчика ни единым словом не обмолвилось об инциденте до тех пор, пока волонтёры «Авиапоиска» не сняли видео и не обратились в администрацию села. Возможно, подрядчик и не собирался даже устранять следы своей халатности…
«А так происходит, когда некомпетентного и равнодушного человека привлекают к реставрации воинских захоронений, — прокомментировали ситуацию представители „Авиапоиска“. — Мы обратились в районную администрацию, заявление в полицию подано, к вопросу вандализма подключился аппарат губернатора. Выявлен нарушитель со стороны подрядчика работ».
На место происшествия выезжал лично глава Хорольского района Алексей Губайдуллин.
Увиденное не просто шокировало его, но и глубоко возмутило.
— Алексей Анатольевич выезжал на место. Сам он возмущён такой работой. Он не спустит с рук этим нелюдям такие дела, — прокомментировали в «Авиапоиске».
Вчера в администрации села прошло совещание — в нём участвовали и представители администрации, и прокуратуры, и других структуры. По словам присутствующих, «глава был в ярости».
По итогам совещания принято решение: работы, произведённые подрядчиком, не приняты, руководство компании, допустившей подобное безобразие, извинилось перед жителями села.
— Подрядчик нёс какую-то чушь про то, что «наёмный работник не справился с управлением, когда выезжал, он не специально, он не видел», — сказали в «Авиапоиске». — Могилы восстановлены, виновные наказаны.