Глава был в ярости: экскаватор проехал по надгробиям в Приморье

Показательно, что руководство компании-подрядчика ни единым словом не обмолвилось об инциденте до тех пор, пока волонтёры «Авиапоиска» не сняли видео и не обратились в администрацию села. Возможно, подрядчик и не собирался даже устранять следы своей халатности…