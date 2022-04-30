vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 апреля 2022, 23:20

Published 29 апреля 2022, 23:20

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

Глава был в ярости: экскаватор проехал по надгробиям в Приморье

Глава был в ярости: экскаватор проехал по надгробиям в Приморье

29 апреля 2022, 23:20
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Сюжет
Вандализм
Серьёзный скандал произошёл в Приморье — он был спровоцирован актом вандализма на воинском кладбище в селе Хороль. Здесь сотрудник компании, проводившей работы по реставрации захоронений, проехал по могилам на экскаваторе и едва не разрушил обелиск.

Как сообщает ТГ-канал «Авиапоиск-ДФО», как водитель экскаватора проехал прямо по надгробным холмикам, задел один из обелисков, буквально разворотил землю на кладбище и потом выехал на дорогу. Следы столь чудовищного поступка были зафиксированы на видео.

Показательно, что руководство компании-подрядчика ни единым словом не обмолвилось об инциденте до тех пор, пока волонтёры «Авиапоиска» не сняли видео и не обратились в администрацию села. Возможно, подрядчик и не собирался даже устранять следы своей халатности…

«А так происходит, когда некомпетентного и равнодушного человека привлекают к реставрации воинских захоронений, — прокомментировали ситуацию представители „Авиапоиска“. — Мы обратились в районную администрацию, заявление в полицию подано, к вопросу вандализма подключился аппарат губернатора. Выявлен нарушитель со стороны подрядчика работ».

На место происшествия выезжал лично глава Хорольского района Алексей Губайдуллин.

Увиденное не просто шокировало его, но и глубоко возмутило.

— Алексей Анатольевич выезжал на место. Сам он возмущён такой работой. Он не спустит с рук этим нелюдям такие дела, — прокомментировали в «Авиапоиске».

Вчера в администрации села прошло совещание — в нём участвовали и представители администрации, и прокуратуры, и других структуры. По словам присутствующих, «глава был в ярости».

По итогам совещания принято решение: работы, произведённые подрядчиком, не приняты, руководство компании, допустившей подобное безобразие, извинилось перед жителями села.

— Подрядчик нёс какую-то чушь про то, что «наёмный работник не справился с управлением, когда выезжал, он не специально, он не видел», — сказали в «Авиапоиске». — Могилы восстановлены, виновные наказаны.

Материалы по теме
Японская делегация ищет в Приморье захоронения военнопленныхПриморцы посетили места боев и захоронений советских солдат в КитаеЗахоронения участников войны и локальных конфликтов привели в порядок в Приморье
#Новости#Общество#Видео#Вандализм#Кладбище
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика