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Posted 2 мая 2022, 22:44

Published 2 мая 2022, 22:44

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

тематическое фото

Синоптики рассказали нужен ли жителям Приморья зонтик 3 мая

2 мая 2022, 22:44
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Погода
Синоптики опубликовали прогноз погоды в Приморье на 3 мая. Жителей региона ждут переменная облачность и умеренные дожди.

Какой будет погода 3 мая, во вторник, в Приморском крае «решают» фронтальные разделы циклона. В регионе местами ожидается небольшой дождь. Днём будет дуть южный умеренный до сильного ветер. Столбики термометров покажут от 6 до 19 градусов.

В Владивостоке будет царить переменная облачность. Уже вечером может понадобиться зонтик — ожидается кратковременный дождь. Вечером юго-восточный ветер окрепнет до сильного. Воздух прогреется до 13-15 градусов.

В Уссурийске будет царить переменная облачность. Основная часть дня пройдёт без осадков. Во второй половине дня юго-западный ветер существенно усилится. Столбики термометров покажут от 13 до 15 градусов.

В Находке переменная облачность с небольшим кратковременным дождём вечером. Будет южный умеренный ветер. Воздух прогреется до 12-14 градусов тепла.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что утром 2 мая синоптики готовили жителей Приморья к серьёзному ухудшению погоды.

#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск
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