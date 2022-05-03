Синоптики рассказали нужен ли жителям Приморья зонтик 3 мая

Posted 2 мая 2022, 22:44
Published 2 мая 2022, 22:44
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Какой будет погода 3 мая, во вторник, в Приморском крае «решают» фронтальные разделы циклона. В регионе местами ожидается небольшой дождь. Днём будет дуть южный умеренный до сильного ветер. Столбики термометров покажут от 6 до 19 градусов.
В Владивостоке будет царить переменная облачность. Уже вечером может понадобиться зонтик — ожидается кратковременный дождь. Вечером юго-восточный ветер окрепнет до сильного. Воздух прогреется до 13-15 градусов.
В Уссурийске будет царить переменная облачность. Основная часть дня пройдёт без осадков. Во второй половине дня юго-западный ветер существенно усилится. Столбики термометров покажут от 13 до 15 градусов.
В Находке переменная облачность с небольшим кратковременным дождём вечером. Будет южный умеренный ветер. Воздух прогреется до 12-14 градусов тепла.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что утром 2 мая синоптики готовили жителей Приморья к серьёзному ухудшению погоды.