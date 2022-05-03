Синоптики рассказали нужен ли жителям Приморья зонтик 3 мая

Какой будет погода 3 мая, во вторник, в Приморском крае «решают» фронтальные разделы циклона. В регионе местами ожидается небольшой дождь. Днём будет дуть южный умеренный до сильного ветер. Столбики термометров покажут от 6 до 19 градусов.