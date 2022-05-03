«Справедливая Россия — патриоты — за правду» провела конференцию в Хабаровском крае

В ходе мероприятия в ряды партии было принято 18 человек, среди которых как депутаты Хабаровской городской думы, так и активные общественники. Новые члены партии заявили о своей готовности работать в составе политической партии, соблюдать требования Устава. Также на конференции обсуждались вопросы формирования рабочих органов отделения и избрания председателя совета регионального отделения. Часть вопросов при этом была рассмотрена сразу, по остальным — проходят консультации и переговоры с претендентами на ответственный пост.