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Posted 3 мая 2022, 08:37

Published 3 мая 2022, 08:37

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

тематическое фото

«Справедливая Россия — патриоты — за правду» провела конференцию в Хабаровском крае

3 мая 2022, 08:37
Фото: 1MI. тематическое фото
30 апреля в Хабаровске прошла конференция регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ», на которую съехались делегаты от первичных ячеек Хабаровского края.

В ходе мероприятия в ряды партии было принято 18 человек, среди которых как депутаты Хабаровской городской думы, так и активные общественники. Новые члены партии заявили о своей готовности работать в составе политической партии, соблюдать требования Устава. Также на конференции обсуждались вопросы формирования рабочих органов отделения и избрания председателя совета регионального отделения. Часть вопросов при этом была рассмотрена сразу, по остальным — проходят консультации и переговоры с претендентами на ответственный пост.

Стоит отметить, что уже на протяжении двух лет продолжается объединение политических сил и общественных деятелей на платформе социалистической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ». В частности, происходит укрупнение и перекличка состава региональных отделений всех регионов страны.

Начало было положено в феврале 2021 года, тогда три политические партии дали старт укрупнению и консолидации лево-патриотических сил на платформе объединенной структуры, которая в свою очередь согласно выпущенному манифесту выступает за создание солидарной социально-ориентированной экономики с усилением роли государства. В документе среди целей декларируются прогрессивная шкала налогообложения, госрегулирование цен естественных монополий и «национализация ключевых инфраструктурных отраслей», перераспределение доходов от центра к регионам, повышение пенсий, пособий и МРОТ, а также введение базового дохода для населения.

Руководство отделения призывает активных членов партии в Хабаровском крае включиться в созидательный процесс объединения для дальнейшей совместной работы.

«Вместе, объединившись, мы сделаем больше для своего региона, чем врозь. Цели регионального отделения активная работа и взаимодействие с правительством Хабаровского края, местным самоуправлением города Хабаровска и муниципальных районов», — отметил член Совета Регионального отделения Виктор Шишкин.

#Новости#Хабаровский край#Власть
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