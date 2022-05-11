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Posted 11 мая 2022, 06:44

Published 11 мая 2022, 06:44

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В Японии встанет производство горячо любимых в Приморье авто

В Японии встанет производство горячо любимых в Приморье авто

11 мая 2022, 06:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Автомобили
Автомобильный концерн Toyota Motor решил временно приостановить работу производственных линий на восьми своих предприятиях в Японии. Связано это с перебоями в поставках запчастей из Китая, где действует карантин в связи со вспышкой ковида.

Как пишут «Новые Известия», речь идёт о 14 производственных линиях, которые встанут с понедельника, 16 мая, до субботы, 21 мая. Ранее компания планировала за май этого года выпустить порядка 750 тысяч автомобилей. Но из-за простоя это число решено было сократить до 700 тысяч машин.

Планы о выпуске новых автомобилей компания корректирует ещё с апреля. Если ранее Toyota намеревалась производить около 800 тысяч машин ежемесячно, то к маю компания поумерила свой аппетит, решив снизить производство на 5% в мае и на 10% в июне. Делается это для того, чтобы сократить нагрузку на поставщиков, которым не хватает комплектующих, нужных при производстве новых авто.

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало о том, что будет с импортом запчастей для любимых авто жителей Приморья. Дело в том, что накануне Министерство промышленности и торговли России опубликовало список брендов, чьи товары теперь можно импортировать без разрешения правообладателя. Речь идёт о марках Toyota, Isuzu, Subaru, Suzuki, Honda, Nissan, Infiniti и других.

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#Новости#Общество#Автомобили#НИ
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