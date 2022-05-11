В Японии встанет производство горячо любимых в Приморье авто

Планы о выпуске новых автомобилей компания корректирует ещё с апреля. Если ранее Toyota намеревалась производить около 800 тысяч машин ежемесячно, то к маю компания поумерила свой аппетит, решив снизить производство на 5% в мае и на 10% в июне. Делается это для того, чтобы сократить нагрузку на поставщиков, которым не хватает комплектующих, нужных при производстве новых авто.