«Рваная» погода ожидается в Приморье

Коснётся ли непогода столицы Дальнего Востока? Во Владивостоке на этой неделе в основном будет без осадков. Небольшой дождь может пройти в понедельник, вечером в четверг и в начале ночи на пятницу. Ночная температура будет в пределах +7…+10 градусов. Дневная +15…+18 градусов, в последний рабочий день теплее на 2-3 градуса.