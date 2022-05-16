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Posted 16 мая 2022, 10:02

Published 16 мая 2022, 10:02

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

«Рваная» погода ожидается в Приморье

16 мая 2022, 10:02
Сюжет
Погода
Рабочая неделя в Приморье начнётся с дождей, но потом осадки прекратятся. Синоптическая обстановка новой семидневки будет переменчивой.

Завтра, 17 мая, днём тёплый сектор хабаровского циклона обеспечит региону хорошую погоду. Температурный фон в континентальном Приморье будет на 1-4 градуса выше, чем 16 мая.

В среду, 18 мая, на погоду в крае будут влиять фронтальные разделы, возможны дожди и грозы. В четверг, 19 мая, синоптическую обстановку опять ждут перемены. Большая часть дня пройдёт без осадков, лишь к вечеру со стороны КНР подойдут атмосферные фронты, которые на западных территориях вызовут осадки. Эти дни температурный фон будет ровным, без резких изменений: ночью +4… +11, днём +20… +27 градусов, на побережье +13… +19 градусов.

В ночь на пятницу, 20 мая, осадки ожидаются на большей территории края. А вот последний рабочий день должен стать погожим.

Коснётся ли непогода столицы Дальнего Востока? Во Владивостоке на этой неделе в основном будет без осадков. Небольшой дождь может пройти в понедельник, вечером в четверг и в начале ночи на пятницу. Ночная температура будет в пределах +7…+10 градусов. Дневная +15…+18 градусов, в последний рабочий день теплее на 2-3 градуса.

#Новости#Общество#Погода
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