«Рваная» погода ожидается в Приморье

Posted 16 мая 2022, 10:02
Published 16 мая 2022, 10:02
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Завтра, 17 мая, днём тёплый сектор хабаровского циклона обеспечит региону хорошую погоду. Температурный фон в континентальном Приморье будет на 1-4 градуса выше, чем 16 мая.
В среду, 18 мая, на погоду в крае будут влиять фронтальные разделы, возможны дожди и грозы. В четверг, 19 мая, синоптическую обстановку опять ждут перемены. Большая часть дня пройдёт без осадков, лишь к вечеру со стороны КНР подойдут атмосферные фронты, которые на западных территориях вызовут осадки. Эти дни температурный фон будет ровным, без резких изменений: ночью +4… +11, днём +20… +27 градусов, на побережье +13… +19 градусов.
В ночь на пятницу, 20 мая, осадки ожидаются на большей территории края. А вот последний рабочий день должен стать погожим.
Коснётся ли непогода столицы Дальнего Востока? Во Владивостоке на этой неделе в основном будет без осадков. Небольшой дождь может пройти в понедельник, вечером в четверг и в начале ночи на пятницу. Ночная температура будет в пределах +7…+10 градусов. Дневная +15…+18 градусов, в последний рабочий день теплее на 2-3 градуса.