Гигантский рыбзавод выставлен на продажу в Приморье за 30 000 000 рублей

Posted 16 мая 2022, 22:56
Published 16 мая 2022, 22:56
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
За свои 30 000 000 рублей покупателю достанется комплекс общей площадью 5 500 квадратных метров.
Новому владельцу обещают возможность получать до 16 тонн морепродуктов, из которых 4,8 тонны приходятся на филе минтая.
Эту и другую продукцию с завода поставляют на только в российские магазины, но и в Китай и Корею. Вывозить товар можно автомобилями, по железной дороге и по морю.
Холодильники вместимостью до 120 тонн позволяют вести работу 7 дней в неделю. Рыбзавод подключён к электросети и трубопроводу.
«Купить завод по переработки — лучшая инвестиция на сегодняшний день. Данная инвестиция приумножит ваши деньги», — заявил продавец.
Не сообщается, почему собственник решил расстаться с предприятием.
Ранее «Восток-Медиа» писало о выставлении на продажу расположенной во Владивостоке кондитерской фабрике.