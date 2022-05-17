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Posted 16 мая 2022, 22:56

Published 16 мая 2022, 22:56

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Гигантский рыбзавод выставлен на продажу в Приморье за 30 000 000 рублей

Гигантский рыбзавод выставлен на продажу в Приморье за 30 000 000 рублей

16 мая 2022, 22:56
Фото: 1MI.
Объявление о продаже рыбзавода в Приморье за 30 000 000 рублей появилось на портале Farpost. По словам собственника, продукция предприятия продаётся даже в соседних с Приморьем государствах.

За свои 30 000 000 рублей покупателю достанется комплекс общей площадью 5 500 квадратных метров.

Новому владельцу обещают возможность получать до 16 тонн морепродуктов, из которых 4,8 тонны приходятся на филе минтая.

Эту и другую продукцию с завода поставляют на только в российские магазины, но и в Китай и Корею. Вывозить товар можно автомобилями, по железной дороге и по морю.

Холодильники вместимостью до 120 тонн позволяют вести работу 7 дней в неделю. Рыбзавод подключён к электросети и трубопроводу.

«Купить завод по переработки — лучшая инвестиция на сегодняшний день. Данная инвестиция приумножит ваши деньги», — заявил продавец.

Не сообщается, почему собственник решил расстаться с предприятием.

Ранее «Восток-Медиа» писало о выставлении на продажу расположенной во Владивостоке кондитерской фабрике.

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