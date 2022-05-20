Синоптики не исключили дожди на следующей неделе в Приморье

Posted 20 мая 2022, 08:46
Published 20 мая 2022, 08:46
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Жителям Приморья синоптики обещают достаточно тёплую погоду без значительных ухудшений. Тем не менее, зонтик всё же может понадобиться.
Понедельник в Приморье начнётся под влиянием теплого сектора циклона, но уже к концу дня в северные районы нагрянет фронтальный раздел хабаровского циклона. Есть вероятность, что местами пройдёт небольшой дождь. Минимально столбики термометров покажут 5…12 градусов. Днём в континентальных районах температура воздуха достигнет 20…29 градусов. На побережье будет прохладнее благодаря морскому воздуху — 10…18 градусов.
Во вторник Приморье останется во власти фронтальных разделов, в северных регионах сохранятся дожди. Жителям остальных территорий тоже расслабляться не придётся, вероятность осадков сохранится. А вот утренняя температура воздуха вырастет на 1 — 4 градуса.
В среду погоду в регионе будет определять поле пониженного атмосферного давления. Будет жарко. Гребень антициклона из акватории моря уменьшит максимальные температуры на побережье.
Начало следующей недели во Владивостоке будет облачным и туманным, возможно даже морось. Ветер будет дуть с юго-востока.
Ниже 9...12 градусов термометры не покажут. В понедельник и вторник днём воздух прогреется до 13…16 градусов. В среду немного потеплеет.