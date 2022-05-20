Синоптики не исключили дожди на следующей неделе в Приморье

Понедельник в Приморье начнётся под влиянием теплого сектора циклона, но уже к концу дня в северные районы нагрянет фронтальный раздел хабаровского циклона. Есть вероятность, что местами пройдёт небольшой дождь. Минимально столбики термометров покажут 5…12 градусов. Днём в континентальных районах температура воздуха достигнет 20…29 градусов. На побережье будет прохладнее благодаря морскому воздуху — 10…18 градусов.