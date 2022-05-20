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Posted 20 мая 2022, 08:46

Published 20 мая 2022, 08:46

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Синоптики не исключили дожди на следующей неделе в Приморье

Синоптики не исключили дожди на следующей неделе в Приморье

20 мая 2022, 08:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Какой будет погода в Приморском крае в начале следующей недели рассказали местные синоптики. Без влияния хабаровского циклона не обойдётся.

Жителям Приморья синоптики обещают достаточно тёплую погоду без значительных ухудшений. Тем не менее, зонтик всё же может понадобиться.

Понедельник в Приморье начнётся под влиянием теплого сектора циклона, но уже к концу дня в северные районы нагрянет фронтальный раздел хабаровского циклона. Есть вероятность, что местами пройдёт небольшой дождь. Минимально столбики термометров покажут 5…12 градусов. Днём в континентальных районах температура воздуха достигнет 20…29 градусов. На побережье будет прохладнее благодаря морскому воздуху — 10…18 градусов.

Во вторник Приморье останется во власти фронтальных разделов, в северных регионах сохранятся дожди. Жителям остальных территорий тоже расслабляться не придётся, вероятность осадков сохранится. А вот утренняя температура воздуха вырастет на 1 — 4 градуса.

В среду погоду в регионе будет определять поле пониженного атмосферного давления. Будет жарко. Гребень антициклона из акватории моря уменьшит максимальные температуры на побережье.

Начало следующей недели во Владивостоке будет облачным и туманным, возможно даже морось. Ветер будет дуть с юго-востока.

Ниже 9...12 градусов термометры не покажут. В понедельник и вторник днём воздух прогреется до 13…16 градусов. В среду немного потеплеет.

#Новости#Общество#Погода#Владивосток
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