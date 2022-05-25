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Posted 25 мая 2022, 07:09

Published 25 мая 2022, 07:09

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Спутник, но не V: власти Приморья рассказали, когда покажут концепцию нового города

Спутник, но не V: власти Приморья рассказали, когда покажут концепцию нового города

25 мая 2022, 07:09
Фото: 1 MI.
Сюжет
Строительство
Проект города «Спутник» покажут в сентябре в рамках седьмого Восточного экономического форума.

Министерство строительства Приморского края подчеркнуло, что в создании концепции учитываются история и культура региона, а также возможности будущего города в экономической среде края. Разработка стратегии развития «Спутника» возложена на привлечённый научно-исследовательский институт.

После того, как все работы над проектом подойдут к ожидаемому финалу, концепцию презентуют экспертам и общественности. Об этом заявил министр строительства Приморья Виталий Блоцкий.

По его словам, после того, как сформируется взгляд на город-миллионник начнутся активные работы над архитектурой «Спутника». Будет разработана концепция дорог и инфраструктуры, а также планировка жилых домов, школ, больниц, производств и всего необходимого для комфортной жизни общества.

Подробный проект города представят к апрелю 2023 года.

Напомним, что возвести город «Спутник» решили на ВЭФ — 2021, располагаться миллионник будет в Надеждинском муниципальном районе. Масштабная стройка начнётся в 2023 году. В планах уместить работы в 4 года вплоть до 2028.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, строительство города «Спутник» не остановится.

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#Новости#Общество#Строительство#Владивосток#1
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