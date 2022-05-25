Спутник, но не V: власти Приморья рассказали, когда покажут концепцию нового города

По его словам, после того, как сформируется взгляд на город-миллионник начнутся активные работы над архитектурой «Спутника». Будет разработана концепция дорог и инфраструктуры, а также планировка жилых домов, школ, больниц, производств и всего необходимого для комфортной жизни общества.