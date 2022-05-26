«Обратной дороги нет»: в Приморье жёстко высказались о возвращении популярной сети

Posted 26 мая 2022, 06:01
Published 26 мая 2022, 06:01
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Портал SuperJob сообщает, что такую принципиальную позицию заняла половина опрошенных «экономически активных» приморцев.
«Свою позицию опрошенные чаще всего объясняют принципиальным несогласием с политикой компании: "Ушли так ушли, обратной дороги нет"», - отметил портал.
Среди тех, кто посещал кафе McDonalds в течение последнего года, отношение не такое непримиримое, и снова ходить в заведения отказывается только каждый пятый.
Так как филиалы сети откроются в России под новым брендом, SuperJob поинтересовался у приморцев, какое название подошло бы кафе лучше всего.
Каждый одиннадцатый житель края (11%) предложил использовать слова с приставкой «Мак-» («Mc-»), название «МакДак» одобрили 6% опрошенных. Столько же предлагают ввести в наименование нового бренда «рус-» или «rus-».
«Назвать сеть "Дядя Ваня" предложили 5% респондентов. 4% дали бы ресторану название, начинающееся со слова "бургер"», - добавил портал.
Ранее «Восток-Медиа» писало, кому скорее всего достанутся все кафе McDonalds на территории РФ, в том числе и в Приморье.