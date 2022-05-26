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Posted 26 мая 2022, 06:01

Published 26 мая 2022, 06:01

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

«Обратной дороги нет»: в Приморье жёстко высказались о возвращении популярной сети

«Обратной дороги нет»: в Приморье жёстко высказались о возвращении популярной сети

26 мая 2022, 06:01
Фото: 1MI.
Жители Приморского края прохладно отнеслись к новости о скором возвращении сети McDonalds на российский рынок, хотя и под другим названием - каждый второй заявил о нежелании посещать кафе после их открытия.

Портал SuperJob сообщает, что такую принципиальную позицию заняла половина опрошенных «экономически активных» приморцев.

«Свою позицию опрошенные чаще всего объясняют принципиальным несогласием с политикой компании: "Ушли так ушли, обратной дороги нет"», - отметил портал.

Среди тех, кто посещал кафе McDonalds в течение последнего года, отношение не такое непримиримое, и снова ходить в заведения отказывается только каждый пятый.

Так как филиалы сети откроются в России под новым брендом, SuperJob поинтересовался у приморцев, какое название подошло бы кафе лучше всего.

Каждый одиннадцатый житель края (11%) предложил использовать слова с приставкой «Мак-» («Mc-»), название «МакДак» одобрили 6% опрошенных. Столько же предлагают ввести в наименование нового бренда «рус-» или «rus-».

«Назвать сеть "Дядя Ваня" предложили 5% респондентов. 4% дали бы ресторану название, начинающееся со слова "бургер"», - добавил портал.

Ранее «Восток-Медиа» писало, кому скорее всего достанутся все кафе McDonalds на территории РФ, в том числе и в Приморье.

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#Новости#Экономика#Бизнес
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