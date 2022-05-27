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Posted 27 мая 2022, 01:52

Published 27 мая 2022, 01:52

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Беглый преступник оказался в Приморском крае

Беглый преступник оказался в Приморском крае

27 мая 2022, 01:52
Фото: 1MI.
Полицейские задержали в Находке россиянин, объявленного ранее в федеральный розыск. Дальнейшей участи он будет дожидаться в СИЗО.

В управлении МВД по Приморью сообщают, что задержанный 24-летний приморец подозревается в нарушении части 3 статьи 327 УК РФ, то есть в покупке, хранении, перевозке либо использовании поддельного паспорта, удостоверения или другого официального документа, штампов, печатей или бланков.

Полицейские доставили молодого человека в СИЗО, где тот будет находиться до передачи инициаторам розыска.

Ранее «Восток-Медиа» писало о задержании в Приморском крае объявленного в федеральный розыск преступника-рецидивиста. Мужчина должен был явиться в суд, но не сделал этого, попытавшись скрыться от правоохранителей.

Другой федерально разыскиваемый преступник был встречен сотрудниками Росгвардии во время руттинного патрулирования улиц.

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