Беглый преступник оказался в Приморском крае

В управлении МВД по Приморью сообщают, что задержанный 24-летний приморец подозревается в нарушении части 3 статьи 327 УК РФ, то есть в покупке, хранении, перевозке либо использовании поддельного паспорта, удостоверения или другого официального документа, штампов, печатей или бланков.