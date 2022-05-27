Испуганная лошадь разворотила микроавтобус на дороге в Приморье

Сюжет Животные

Животные нередко становятся виновниками аварий на дорогах, часто потому что для них автомобили вещь непривычная. Вот и на этот раз на трассе под Спасском в Приморье случилось одно из таких столкновений животного мира и человека.

Микроавтобус Toyota Hiace двигался в колонне из 4-х автомашин и в какой-то момент перед ним, будто из ниоткуда, возникла лошадь с жеребёнком. Столкновения избежать не удалось, так как водитель попросту не успел среагировать, сообщает телеграм-канал «Автогарант». Предположительно, животное испугалось шума от проезжающих машин и метнулось к проезжей части. В итоге, от столкновения с животным микроавтобусу разворотило кабину. Люди не пострадали, однако сообщается, что жеребёнок угодил под колёса встречной фуры. А ранее «Восток-Медиа» писало, что в Приморском крае будут введены дополнительные меры для усиления безопасности на дорогах. Среди них: установка техсредств для организации движения, дорожные знаки, а также искусственные неровности у пешеходных переходов. Материалы по теме Лихач в Приморье устроил жёсткую аварию с автобусом и напился после ДТП В ГИБДД назвали число погибших в 2021 году в ДТП при выезде на встречную полосу