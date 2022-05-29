Синоптики рассказали, какая будет погода 1 июня, в Международный день защиты детей

Posted 29 мая 2022, 08:13
Published 29 мая 2022, 08:13
Modified 18 сентября 2022, 15:13
Updated 18 сентября 2022, 15:13
В понедельник Приморье накроет китайский циклон. На западе края увеличится облачность, в конце дня может начаться дождь, температура днём +15…+21 °С. Вдоль побережья продолжит удерживать свои позиции гребень мощного охотоморского антициклона. Здесь ждут сильный ветер, похолодание до +8…+14 °С.
Во вторник, 31 мая, обещают дожди разной интенсивности. Из Японского моря на территорию края выйдет циклон и будет перемещаться в северо-восточном направлении. Степень его влияния на погоду будет зависеть от того, на каком расстоянии от приморского побережья пройдёт его траектория. Если в непосредственной близости, то на востоке края выпадут сильные дожди. Если на значительном удалении, то существенного влияния на режим осадков вихрь не окажет. Из-за дождей ночная температура станет немного выше, а дневная — значительно ниже, чем накануне.
В ночь на среду, 1 июня, дожди прекратятся. Температуры существенно не изменятся. Во Владивостоке ожидается погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура днём +15…+18 °С. Вполне комфортно для проведения праздничных мероприятий на улице в честь Международного дня защиты детей.