Синоптики рассказали, какая будет погода 1 июня, в Международный день защиты детей

Во вторник, 31 мая, обещают дожди разной интенсивности. Из Японского моря на территорию края выйдет циклон и будет перемещаться в северо-восточном направлении. Степень его влияния на погоду будет зависеть от того, на каком расстоянии от приморского побережья пройдёт его траектория. Если в непосредственной близости, то на востоке края выпадут сильные дожди. Если на значительном удалении, то существенного влияния на режим осадков вихрь не окажет. Из-за дождей ночная температура станет немного выше, а дневная — значительно ниже, чем накануне.