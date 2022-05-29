vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 мая 2022, 08:13

Published 29 мая 2022, 08:13

Modified 18 сентября 2022, 15:13

Updated 18 сентября 2022, 15:13

Синоптики рассказали, какая будет погода 1 июня, в Международный день защиты детей

Синоптики рассказали, какая будет погода 1 июня, в Международный день защиты детей

29 мая 2022, 08:13
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Новая неделя не слишком часто будет радовать солнечными днями — на юге Приморья прогнозируются неустойчивые погодные условия, сообщили в Примгидромете.

В понедельник Приморье накроет китайский циклон. На западе края увеличится облачность, в конце дня может начаться дождь, температура днём +15…+21 °С. Вдоль побережья продолжит удерживать свои позиции гребень мощного охотоморского антициклона. Здесь ждут сильный ветер, похолодание до +8…+14 °С.

Во вторник, 31 мая, обещают дожди разной интенсивности. Из Японского моря на территорию края выйдет циклон и будет перемещаться в северо-восточном направлении. Степень его влияния на погоду будет зависеть от того, на каком расстоянии от приморского побережья пройдёт его траектория. Если в непосредственной близости, то на востоке края выпадут сильные дожди. Если на значительном удалении, то существенного влияния на режим осадков вихрь не окажет. Из-за дождей ночная температура станет немного выше, а дневная — значительно ниже, чем накануне.

В ночь на среду, 1 июня, дожди прекратятся. Температуры существенно не изменятся. Во Владивостоке ожидается погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура днём +15…+18 °С. Вполне комфортно для проведения праздничных мероприятий на улице в честь Международного дня защиты детей.

Материалы по теме
Резко похолодает, начнутся дожди: дата ухудшения погоды в Приморье«До +28°C»: синоптики рассказали, когда улучшится погода в Приморье
#Татьяна Ярмоленко#Новости#Общество#Погода#3
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика