Дмитрий Новиков: в Приморье появились дополнительные условия для роста экономики

Posted 31 мая 2022, 01:56
Published 31 мая 2022, 01:56
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
В минувшую пятницу, 27 мая, глава региона рассказал об итогах работы краевого правительства в 2021 году.
— Основной посыл, который был в докладе, касался сложившейся экономической ситуации в Приморье, — отметил Дмитрий Новиков. — Валовый региональный продукт по итогам 2021 года поднялся на 5%, это один из лучших показателей в ДФО. У нас наблюдается рост в целом ряде ведущих для региона отраслей. Очень позитивным фактором считаю то, что в Приморье выросли объёмы промышленного производства, что крайне важно в условиях объявленных антироссийских санкций. Это доказывает, что у нашего края появились дополнительные условия для роста.
Дмитрий Новиков отметил, что сейчас акцент во внешнеэкономических связях России смещается на Восток. Для Приморья это станет новым окном возможностей и дополнительным стимулом для ускоренного развития промышленного производства, портовой и транспортной инфраструктуры, строительства, сельского хозяйства.