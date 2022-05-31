Дмитрий Новиков: в Приморье появились дополнительные условия для роста экономики

— Основной посыл, который был в докладе, касался сложившейся экономической ситуации в Приморье, — отметил Дмитрий Новиков. — Валовый региональный продукт по итогам 2021 года поднялся на 5%, это один из лучших показателей в ДФО. У нас наблюдается рост в целом ряде ведущих для региона отраслей. Очень позитивным фактором считаю то, что в Приморье выросли объёмы промышленного производства, что крайне важно в условиях объявленных антироссийских санкций. Это доказывает, что у нашего края появились дополнительные условия для роста.