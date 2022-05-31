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Posted 31 мая 2022, 01:56

Published 31 мая 2022, 01:56

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Дмитрий Новиков: в Приморье появились дополнительные условия для роста экономики

31 мая 2022, 01:56
Известный в Приморье журналист и общественный деятель Дмитрий Новиков прокомментировал ежегодный отчёт губернатора Приморья Олега Кожемяко, с которым он выступил перед региональным парламентом.

В минувшую пятницу, 27 мая, глава региона рассказал об итогах работы краевого правительства в 2021 году.

— Основной посыл, который был в докладе, касался сложившейся экономической ситуации в Приморье, — отметил Дмитрий Новиков. — Валовый региональный продукт по итогам 2021 года поднялся на 5%, это один из лучших показателей в ДФО. У нас наблюдается рост в целом ряде ведущих для региона отраслей. Очень позитивным фактором считаю то, что в Приморье выросли объёмы промышленного производства, что крайне важно в условиях объявленных антироссийских санкций. Это доказывает, что у нашего края появились дополнительные условия для роста.

Дмитрий Новиков отметил, что сейчас акцент во внешнеэкономических связях России смещается на Восток. Для Приморья это станет новым окном возможностей и дополнительным стимулом для ускоренного развития промышленного производства, портовой и транспортной инфраструктуры, строительства, сельского хозяйства.

#Новости#Экономика#Власть#3
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