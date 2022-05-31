«Летающая» машина попала в жёсткую аварию во Владивостоке — кадры

Posted 31 мая 2022, 02:48
Published 31 мая 2022, 02:48
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
По словам знакомого с ситуацией горожанина, происшествие случилось на улице Маковского. При неуточнённых обстоятельствах чёрная легковая машина, ехавшая в крайнем правом ряду, оторвалась от земли и врезалась в придорожный забор.
Как предположил наблюдатель, трамплином для автомобиля выступил бордюр, на который водитель наехал за считанные секунды до «взлёта».
По счастливому стечению обстоятельств авария произошла через считанные секунды после того, как с места удара отъехал другой автомобилист.
Кадры аварии появились в телеграм-канале dps.control.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с летающим грузовиком, случившейся в другой точке Владивостока. Тогда автомобиль протаранил заграждение и рухнул на бок в считанных метрах от других участников движения.