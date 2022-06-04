Интернет-мошенника, наследившего в Приморье, вернули на родину из Вьетнама

Как рассказал официальный представитель генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов, некто Дмитрий Серебряков вместе с закадычным другом более 10 лет назад создали небольшой сайт, который активно зазывал желающих купить по очень и очень привлекательным ценам мобильные телефоны, фотоаппараты и другую технику. И всё бы хорошо, но ни телефонов, ни фотоаппаратов, ни какой бы то ни было цифровой техники у «Серебрякова и компании» не было. 29 доверчивых покупателей мошенники успели «нагреть» на весьма крупные суммы — потерпевшие перечислили деньги за покупки. Ещё 10 человек могли бы попасться на ту же удочку, но им повезло…