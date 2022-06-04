Интернет-мошенника, наследившего в Приморье, вернули на родину из Вьетнама

Posted 4 июня 2022, 06:20
Published 4 июня 2022, 06:20
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Как рассказал официальный представитель генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов, некто Дмитрий Серебряков вместе с закадычным другом более 10 лет назад создали небольшой сайт, который активно зазывал желающих купить по очень и очень привлекательным ценам мобильные телефоны, фотоаппараты и другую технику. И всё бы хорошо, но ни телефонов, ни фотоаппаратов, ни какой бы то ни было цифровой техники у «Серебрякова и компании» не было. 29 доверчивых покупателей мошенники успели «нагреть» на весьма крупные суммы — потерпевшие перечислили деньги за покупки. Ещё 10 человек могли бы попасться на ту же удочку, но им повезло…
Серебряков был признан виновным в мошенничестве и получил пять лет лишения свободы. Но сидеть и раскаиваться он не собирался. Преступнику удалось скрыться и уехать во Вьетнам. Однако поручению Генпрокуратуры России он был объявлен в розыск.
Во Вьетнаме, впрочем, Дмитрию Серебрякову тоже спокойно не жилось. В марте 2019 года полиция СРВ поймала его с поличным во время грабежа. Тогда же и поступил запрос на экстрадицию от Генпрокуратуры. Он был удовлетворён еще два года назад, но в каком-то смысле Серебрякову повезло — из-за пандемии его не сразу смогли передать российской стороне.
Однако теперь эти вопросы решены — и белым лебедем полетит на родину — в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Дмитрий Серебряков в Москву.