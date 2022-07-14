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Posted 14 июля 2022, 12:01

Published 14 июля 2022, 12:01

Modified 20 февраля, 20:27

Updated 20 февраля, 20:27

Академик Нетесов: В РФ могут снова ввести масочный режим

Академик Нетесов: В РФ могут снова ввести масочный режим

14 июля 2022, 12:01
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Академик РАН, профессор НГУ Сергей Нетесов выразил мнение о возобновлении масочного режима.

Эксперт считает, что Роспотребнадзор поспешил отменить все противоэпидемические мероприятия. Когда страна столкнется с новым подвариантом «Омикрона», ведомству придется исправить свою ошибку, пишут fedpress.ru.

Нетесов отметил, что Роспотребнадзор не дождался, когда ежедневное количество заразившихся в России станет менее 3000 человек. Это достаточно высокий показатель. В столице сейчас наметился резкий подъем заболеваемости, поэтому необходимо вернуть масочный режим.

Вирусолог напомнил, что подвариант ковида BA.2.75 пришел из Индии – страны с очень высокой плотностью населения. Это значит, что скоро новая волна пандемии накроет и нашу страну.

Академик подчеркнул, что российские туристы во время путешествий по другим странам плохо защищают себя от возможных заражений. Это приводит к тому, что они привозят в Россию новые подвиды COVID-19. Время покажет, сколько эти вирусы будут актуальны для нас.

Эксперт Нетесов призвал соблюдать масочный режим в первую очередь невакцинированных граждан в местах с большим скоплением людей. Вирусолог призывает вакцинироваться граждан, которые входят в группу риска. Это пациенты с диагнозами заболеваний печени, почек, сердца, а также больные сахарным диабетом I и II типов. Профилактические меры необходимо также соблюдать людям с избыточным весом и пенсионерам старше 60 лет.

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