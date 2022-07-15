Страховой Дом ВСК перечислил города-лидеры по несчастным случаям и болезням

Размер выплаты зависит от конкретного страхового случая. К примеру, в 2022 году средние выплаты при временной потере трудоспособности были чуть более 15 000 рублей. В случае получения инвалидности средний размер возмещения был на уровне 895 000 рублей. В текущем году в столице России крупнейшая выплата по инвалидности первой группы достигла 6,9 миллиона рублей, а в связи с гибелью жителя Новосибирска от коронавируса - более 4,2 миллиона рублей.