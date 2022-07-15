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Posted 15 июля 2022, 09:01

Published 15 июля 2022, 09:01

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Страховой Дом ВСК перечислил города-лидеры по несчастным случаям и болезням

Страховой Дом ВСК перечислил города-лидеры по несчастным случаям и болезням

15 июля 2022, 09:01
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Аналитики Страхового Дома ВСК опубликовали статистику, которая основана на обращениях по несчастным случаям и болезням (НСиБ) за первое полугодие нынешнего года.

Лидируют по несчастным случаям и болезням в Российской Федерации такие мегаполисы, как Москва (15% обращений по страхованию от НСиБ в ВСК), Ижевск (9%) и Уфа (7,5%).

Чаще всего вследствие травмы или заболевания гражданин становится нетрудоспособным на какое-то время — 88% случаев. В 9% компенсации по несчастным случаям и болезням связаны с гибелью человека, а в 3% - с получением инвалидности.

Размер выплаты зависит от конкретного страхового случая. К примеру, в 2022 году средние выплаты при временной потере трудоспособности были чуть более 15 000 рублей. В случае получения инвалидности средний размер возмещения был на уровне 895 000 рублей. В текущем году в столице России крупнейшая выплата по инвалидности первой группы достигла 6,9 миллиона рублей, а в связи с гибелью жителя Новосибирска от коронавируса - более 4,2 миллиона рублей.

По словам заместителя генерального директора по андеррайтингу Страхового Дома ВСК Антона Смулько, как правило, от несчастных случаев и болезней страхуются физические лица. На их долю с начала года пришлось 73% обращений по НСиБ.

Специалисты Страхового Дома ВСК уверены, что потребность в таком виде страхования в этом году продолжит расти. В настоящее время в России быстро развивается внутренний туризм. Страхование от несчастных случаев и болезней превращается в альтернативу полиса страхования выезжающих за границу, подчеркнул Антон Смулько.

Эксперт сообщил об особых программах, которые действуют на протяжении года по всей планете. Они позволяют получать денежные выплаты по причине болезни и получения травм как в поездках внутри РФ, так и за границей.

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