Во Владивостоке работы по программе «1000 дворов Дальнего Востока» вышли уже на улицы

Программа по ремонту дворов реализуется последние четыре года по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко. С её помощью во Владивостоке удалось отремонтировать уже более 500 придомовых территорий. А в этом году, благодаря дальневосточному полпреду президента Юрию Трутневу, появилась ещё и программа «1000 дворов Дальнего Востока». Реализация сразу двух программ — краевой и федеральной — позволяет ускорить работы по созданию комфортной среды в городах и посёлках Приморья во взаимодействии с жителями. Причём, предложенная концепция благоустройства помогает выйти за пределы дворов и улучшать условия жизни на территории жилых кварталов и целых улиц.