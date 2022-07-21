Во Владивостоке работы по программе «1000 дворов Дальнего Востока» вышли уже на улицы

Posted 21 июля 2022, 01:50
Published 21 июля 2022, 01:50
Modified 17 августа 2022, 09:13
Updated 17 августа 2022, 09:13
Ход работ по обустройству нового сквера на Успенского оценили председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик и исполняющий обязанности руководителя Дирекции общественных пространств Владивостока Артур Шибаров. Также они осмотрели, как идёт ремонт сразу восьми дворов многоэтажек на улице Успенского, сообщает администрация Владивостока.
По информации Дирекции общественных пространств, на территории микрорайона «Фанзавод» уже завершён демонтаж покрытий и аварийных деревьев, выполнена планировка участка.
«Сейчас проводится санитарная обрезка деревьев и вывоз порубочных остатков. В ближайшее время ожидаем поставку материалов и приступим к активной работе», — рассказал Артур Шибаров.
На график работ повлияла непогода — затяжные и сильные дожди две недели не позволяли приступить к благоустройству территории. Тем не менее, строители намерены уложиться в запланированные сроки и завершить всё до начала сентября. Местную детвору к новому учебному году обрадует обустроенная площадка для игры в баскетбол и футбол, а также спортивные тренажеры, людей постарше — оборудованные места для отдыха, скамейки, сцена для проведения концертных выступлений, автомобилистов — парковка. Кроме того, здесь обновят опоры освещения, установят урны.
Программа по ремонту дворов реализуется последние четыре года по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко. С её помощью во Владивостоке удалось отремонтировать уже более 500 придомовых территорий. А в этом году, благодаря дальневосточному полпреду президента Юрию Трутневу, появилась ещё и программа «1000 дворов Дальнего Востока». Реализация сразу двух программ — краевой и федеральной — позволяет ускорить работы по созданию комфортной среды в городах и посёлках Приморья во взаимодействии с жителями. Причём, предложенная концепция благоустройства помогает выйти за пределы дворов и улучшать условия жизни на территории жилых кварталов и целых улиц.