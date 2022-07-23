Два года Дегтярёва: новые объекты спортивной инфраструктуры по всему краю

На 2023 год запланирована также установка «умных спортивных площадок». «Умными» они называются потому, цифровая инфраструктуры позволяет любителям физкультуры и спорта видеть загруженность объекта в определённый момент времени, выбирать максимально удобные периоды для занятий и подбирать индивидуальную программу тренировок. В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (я выбираю спорт)» Хабаровский край в этом и следующем годах получит дополнительно 120 миллионов рублей на создание «умных спортивных площадок». Две из них будут построены в Хабаровске и одна — в Комсомольске-на-Амуре.