Два года Дегтярёва: новые объекты спортивной инфраструктуры по всему краю

Posted 23 июля 2022, 06:51
Published 23 июля 2022, 06:51
Modified 1 сентября 2022, 06:19
Updated 1 сентября 2022, 06:19
Так, в конце 2020 года в краевом центре открылся дворец единоборств «Самбо», в котором созданы все условия для занятий боевыми единоборствами, фехтованием и игровыми видами спорта 290 человек за смену. Строительство объекта обошлось более чем в 784 миллиона рублей.
Дворец единоборств стал долгожданным объектом для спортсменов Хабаровского края. Спортивными единоборствами и боевыми искусствами в регионе занимаются более 25 тысяч человек, в крае проводятся соревнования различных уровней по этим видам спорта, в том числе всероссийские и международные, при этом раньше специализированного спортивного комплекса в крае не было.
В сентябре 2021 года был введён в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в Вяземский, построенный в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в соответствии с межведомственной программой «Плавание для всех». Это первый бассейн в Вяземском муниципальном районе. Заниматься здесь могут до 60 человек за одну смену. В строительство ФОКа с бассейном вложено 245,3 миллиона рублей.
Ещё один объект, ставший уникальным для муниципалитета и поднявший на новый уровень качество занятий спортом, это ФОК с крытым круглогодичным катком в Николаевске-на-Амуре. Здесь на искусственном льду занимаются хоккеисты и фигуристы. Объект стоимостью в 500 миллионов рублей построен в рамках программы «Газпром — детям» и сдан в эксплуатацию в октябре прошлого года. Он способен принимать до 80 человек за смену.
Также в октябре 2021 года были сданы теннисные корты в районном центре Нанайского муниципального района — селе Троицкое. Они появились благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни», в строительство объекта вложено 10,7 миллиона рублей. Здесь есть всё для того, чтобы растить чемпионов по теннису и бадминтону. Единовременная пропускная способность кортов — 12 человек за смену.
Большим событием стало введение в эксплуатацию Центра сложнокоординационных видов спорта (3 этап строительства регионального центра развития спорта) в Комсомольске-на-Амуре. Данный объект является частью Долгосрочного планом комплексного социально-экономического развития города Юности. В нём созданы условия для занятий скалолазанием, художественной и спортивной гимнастикой, спортивной акробатикой, прыжками на батуте.
Четвёртый этап проекта регионального центра развития спорта — это Центр игровых видов спорта и единоборств. Согласно плану, его строительство завершится в Комсомольске-на-Амуре в 2023 году. Объект стоимостью более миллиарда рублей будет принимать 290 человек за смену.
На 2023 год запланирована также установка «умных спортивных площадок». «Умными» они называются потому, цифровая инфраструктуры позволяет любителям физкультуры и спорта видеть загруженность объекта в определённый момент времени, выбирать максимально удобные периоды для занятий и подбирать индивидуальную программу тренировок. В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (я выбираю спорт)» Хабаровский край в этом и следующем годах получит дополнительно 120 миллионов рублей на создание «умных спортивных площадок». Две из них будут построены в Хабаровске и одна — в Комсомольске-на-Амуре.
Отметим, что Михаил Дегтярёв с самого начала своей работы в качестве главы Хабаровского края уделяет развитию физкультуры и спорта особое внимание. У самого губернатора богатое спортивное прошлое — он является мастером спорта по фехтованию, призёром всероссийских и международных соревнований. В период 2016–2020 годов Михаил Дегтярёв возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, в настоящее время входит в состав Совета по спорту при президенте РФ.
«Я люблю спорт и считаю, что это дело нужное для государства. Каждый вложенный в спорт рубль экономит 10 на медицину и продлевает людям жизнь», — обозначил свою позицию по вопросу развития физкультуры и спорта Михаил Дегтярёв во время прямой линии с жителями Хабаровского края в декабре 2020 года.