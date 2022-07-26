Семь тысяч детей отдохнули в оздоровительных лагерях Хабаровского края с начала лета

Posted 26 июля 2022, 07:12
Published 26 июля 2022, 07:12
Modified 17 августа 2022, 09:12
Updated 17 августа 2022, 09:12
Как и в прошлом году, родители смогли компенсировать часть затрат на приобретение путевок благодаря федеральной программе детского туристического кешбэка. На эти цели привлечено более 210 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. Сейчас продолжается реализация путевок на условиях компенсации из краевого бюджета, ее можно получить после завершения смены.
«Летний отдых направлен не только на оздоровление, но и на развитие творческих способностей и первых профессиональных навыков. В этом году в регионе работают 15 детских загородных центров, 371 лагерь с дневным пребыванием и 27 лагерей труда и отдыха с общим охватом за время летних каникул более 45 тысяч детей. При желании школьники могут выбрать работу в трудовых отрядах», — рассказали в министерстве.
До конца лета дети региона могут отдохнуть в загородных центрах «Созвездие», «Энергетик», «Океан», «Изумрудный город», «Мир детства», «Буревестник», «Шарголь», «Металлург», «Кедр», «Орбита» и других.
Центры готовы принимать детей на третью смену оздоровительной кампании — путевки еще есть. Для школьников будут реализованы интересные общеобразовательные и профильные проекты, посвященные движению КВН, кинематографу, спорту, краеведению, патриотическому воспитанию и профориентации.
Напомним, что по поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва правительством региона организован летний отдых детей из подшефной территории — Города воинской славы Дебальцево Донецкой Народной Республики. Первые 60 человек уже отдыхают на побережье Черного моря. Кроме того, летняя программа организована и для детей вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, переехавших в Хабаровский край.