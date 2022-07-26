Семь тысяч детей отдохнули в оздоровительных лагерях Хабаровского края с начала лета

«Летний отдых направлен не только на оздоровление, но и на развитие творческих способностей и первых профессиональных навыков. В этом году в регионе работают 15 детских загородных центров, 371 лагерь с дневным пребыванием и 27 лагерей труда и отдыха с общим охватом за время летних каникул более 45 тысяч детей. При желании школьники могут выбрать работу в трудовых отрядах», — рассказали в министерстве.