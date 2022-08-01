vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 августа 2022, 01:58

Published 1 августа 2022, 01:58

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

Машины тонут на затопленных городских улицах в Приморье - кадры

1 августа 2022, 01:58
Сюжет
Происшествие
Удар стихии привёл к частичному затоплению улиц Находки. Местами автомобили на половину уходят под воду.

По словам очевидцев, особенно напряжённая ситуация сложилась в Южном микрорайоне, где водителям приходится погружаться в воду до уровня боковых зеркал.

Вода скопилась и на проспекте Мира, хотя и не в таком количестве.

Житель улицы Заводской сообщил, что у него дома нет света где-то часов с восьми. Другой горожанин поделился слухами о якобы произошедшей на водозаборе аварии.

Информация и кадры взяты из telegram-канала nakhodka_virtuall.

Приморский край находится под ударом стихии с раннего утра 1 августа.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что губернатор Олег Кожемяко приехал в Лазовский муниципальный округ - ту часть региона, где сложилась самая непростая ситуация из-за непогоды.

Материалы по теме
Поток грязной воды затопил микрорайон во Владивостоке«Просто не справляются»: машины глохнут на дорогах из-за наплыва воды во Владивостоке
#Новости#Происшествие#Непогода#1
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика