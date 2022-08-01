Машины тонут на затопленных городских улицах в Приморье - кадры

Posted 1 августа 2022, 01:58
Published 1 августа 2022, 01:58
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
По словам очевидцев, особенно напряжённая ситуация сложилась в Южном микрорайоне, где водителям приходится погружаться в воду до уровня боковых зеркал.
Вода скопилась и на проспекте Мира, хотя и не в таком количестве.
Житель улицы Заводской сообщил, что у него дома нет света где-то часов с восьми. Другой горожанин поделился слухами о якобы произошедшей на водозаборе аварии.
Информация и кадры взяты из telegram-канала nakhodka_virtuall.
Приморский край находится под ударом стихии с раннего утра 1 августа.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что губернатор Олег Кожемяко приехал в Лазовский муниципальный округ - ту часть региона, где сложилась самая непростая ситуация из-за непогоды.