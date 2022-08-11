Мастер-план развития Находки представят на ВЭФ-2022

Posted 11 августа 2022, 03:47
Published 11 августа 2022, 03:47
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Глава Находки Тимур Магинский, руководители структурных подразделений, а также разработчики плана из компании «ПрессПасс» провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили основные направления, которые будут представлены в презентации плана.
Мастер-план — сравнительно молодой тип стратегического документа для России. От привычных генплана и ПЗЗ (правил землепользования и застройки) мастер-план отличает то, что это в первую очередь не технический, а стратегический документ. Задача мастер-плана — определение целей пространственного развития города. Мастер-план разрабатывается параллельно со стратегией социально-экономического развития, либо образует с ней единый документ. Он разрабатывается в 25 городах Дальнего Востока по поручению Президента России Владимира Путина.
Важной особенностью мастер-плана является ориентация на коммуникацию с горожанами. В Находке, к примеру, для реализации этой задачи был создан сайт моя-находка.рф, на котором каждый житель города может не только поддержать любой проект, но и внести конкретные предложения или обрисовать общее идейное направление.
— Мастер-план — это долгосрочный документ, его задача глобально описать развитие города, указать основные направления, реализация которых приведёт к решению ёмких задач, — отметил Тимур Магинский.
Как подчёркивают разработчики, мероприятия, предусмотренные мастер-планом Находки, направлены, прежде всего, на смену демографического вектора с нисходящего на восходящий. Привлечение в Находку молодёжи, повышение комфорта городской среды для пожилых и детей — такую цель ставит губернатор Приморья Олег Кожемяко при разработке документа. Мастер-план предусматривает развитие промышленного потенциала города, что обеспечит занятость населения, дорожной инфраструктуры, проработку туристического потенциала, который пока не реализован в полной мере.
Участники совещания внесли общие и конкретные предложения. Они будут частями стратегического документа. К примеру, для придания импульса развитию южной части города, в том числе жилищного строительства, есть идея построить новую транспортную магистраль с выходом на автодорогу Владивосток — Находка в районе села Новолитовск.
Благодаря этому недалеко от Находки появится возможность строительства транспортно-логистического узла. В сочетании с новой дорогой он освободит основные городские улицы от большегрузного транспорта. У города появится альтернативный въезд.
Историческая часть города требует проведения реновации. Старый жилой фонд в районе улицы Ленинская должен быть отремонтирован, так как эти дома являются неотъемлемой частью истории Находки. В остальных частях необходима замена старых зданий на современные.
Также возможно появление набережной-сквера и жилой застройки вдоль берега.
Одна из важнейших отраслей экономики Находки — стивидорная, По мнению разработчиков мастер-плана, она должна расшириться до промышленной. Это должно произойти в результате появления новых и расширения существующих производств для ремонта и изготовления необходимых запасных частей для портов и железной дороги.
Что касается развития туризма, то согласно мастер-плану он должен из сезонного летнего превратиться в круглогодичный. Для этого будет строиться новая туристическая инфраструктура с учетом круглогодичной эксплуатации.
Окончательный документ будет представлен на Восточном экономическом форуме, который пройдёт во Владивостоке в начале сентября.
Мастер-план будет синхронизирован с комплексным планом социально-экономического развития, который предусматривает реализацию конкретных проектов на средства федерального бюджета за счёт «Дальневосточной субсидии».