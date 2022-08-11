Мастер-план развития Находки представят на ВЭФ-2022

Мастер-план — сравнительно молодой тип стратегического документа для России. От привычных генплана и ПЗЗ (правил землепользования и застройки) мастер-план отличает то, что это в первую очередь не технический, а стратегический документ. Задача мастер-плана — определение целей пространственного развития города. Мастер-план разрабатывается параллельно со стратегией социально-экономического развития, либо образует с ней единый документ. Он разрабатывается в 25 городах Дальнего Востока по поручению Президента России Владимира Путина.