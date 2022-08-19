vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 августа 2022, 09:57

Published 19 августа 2022, 09:57

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Тематическое фото

Двойной удар погодных аномалий ожидает Приморье в сентябре

19 августа 2022, 09:57
Фото: 1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Погода
Синоптики ожидают, что сентябрт 2022 года в Приморском крае выдастся теплее обычного. Осадков выпадет меньше многолетней нормы, но не везде.

В Примгидромете сообщают, что температура воздуха выше средних многолетних значений ожидается в сентябре на всей территории края.

Аномальное количество осадков вероятно в восточной половине региона - синоптики предсказывают меньше дождей, чем обычно. В западной половине существенных отличий от многолетней нормы не предвидится.

По данным специалистов, прохладнее всего в сентябре обычно на северо-востоке края, где фиксируется среднемесячная температура воздуха в пределах 16-17ºС.

Теплее всего - до 20ºС и выше - как правило на западе Приморья.

Ранее «Восток-Медиа» писало, какая погода ожидается в регионе до конца дня в пятницу, 19 августа. Столбики термометров могут подняться до +29ºС.

На выходных 20-21 августа на территории Приморья пройдут дожди, связанные с влиянием хабаровского циклона и китайского атмосферного фронта.

#Новости#Общество#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика