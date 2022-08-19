Двойной удар погодных аномалий ожидает Приморье в сентябре

Posted 19 августа 2022, 09:57
Published 19 августа 2022, 09:57
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
В Примгидромете сообщают, что температура воздуха выше средних многолетних значений ожидается в сентябре на всей территории края.
Аномальное количество осадков вероятно в восточной половине региона - синоптики предсказывают меньше дождей, чем обычно. В западной половине существенных отличий от многолетней нормы не предвидится.
По данным специалистов, прохладнее всего в сентябре обычно на северо-востоке края, где фиксируется среднемесячная температура воздуха в пределах 16-17ºС.
Теплее всего - до 20ºС и выше - как правило на западе Приморья.
Ранее «Восток-Медиа» писало, какая погода ожидается в регионе до конца дня в пятницу, 19 августа. Столбики термометров могут подняться до +29ºС.
На выходных 20-21 августа на территории Приморья пройдут дожди, связанные с влиянием хабаровского циклона и китайского атмосферного фронта.