Двойной удар погодных аномалий ожидает Приморье в сентябре

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Синоптики ожидают, что сентябрт 2022 года в Приморском крае выдастся теплее обычного. Осадков выпадет меньше многолетней нормы, но не везде.

В Примгидромете сообщают, что температура воздуха выше средних многолетних значений ожидается в сентябре на всей территории края. Аномальное количество осадков вероятно в восточной половине региона - синоптики предсказывают меньше дождей, чем обычно. В западной половине существенных отличий от многолетней нормы не предвидится. По данным специалистов, прохладнее всего в сентябре обычно на северо-востоке края, где фиксируется среднемесячная температура воздуха в пределах 16-17ºС. Теплее всего - до 20ºС и выше - как правило на западе Приморья. Ранее «Восток-Медиа» писало, какая погода ожидается в регионе до конца дня в пятницу, 19 августа. Столбики термометров могут подняться до +29ºС. На выходных 20-21 августа на территории Приморья пройдут дожди, связанные с влиянием хабаровского циклона и китайского атмосферного фронта.