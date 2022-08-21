Штормовое предупреждение: мощнейший удар стихии ожидается в Приморье — даты

Posted 21 августа 2022, 00:34
Published 21 августа 2022, 00:34
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Ливни пройдут в регионе вечером 22 августа и ночью на 23 августа. Сильнее всего осадки будут на севере региона - местами за час может выпасть 30 миллиметров осадков.
«На большей [части] территории пройдут дожди, местами сильные (15-45 мм за 12 часов и менее)», - добавили синоптики.
Скорость ветра ожидается на уровне 15-18 метров в секунду, местами порывы усилятся до 19-24 метров в секунду.
Уровень воды на реках в центральной части региона поднимется на 0,2-0,7 метра, кое-где подъём составит 1,2 метра.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало прогноз погодных аномалий на сентябрь 2022 года в Приморье. Синоптики считают вероятным, что температура окажется выше обычной, а дождей пройдёт меньше.
Впрочем, двойное отклонение от нормы ожидается только на половине территории края.