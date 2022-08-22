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Posted 22 августа 2022, 02:56

Published 22 августа 2022, 02:56

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

Опасно для людей: мощные взрывы прогремят в Приморье

22 августа 2022, 02:56
Сюжет
Происшествие
Взрывные работы пройдут в Находке во вторник, 23 августа. О начале детонации горожан оповестят особыми сигналами.

Городские власти рассказали, что взрывы пройдут с 16:00 до 17:00 на территории ОАО «Строитель 43».

О скором начале работ сообщат при помощи одного продолжительного звукового сигнала. После этого прозвучат два продолжительных сигнала, за которыми последует взрыв. О завершении взрывов горожан оповестят тремя короткими сигналами.

«Радиус опасной зоны взрыва для людей - 200 метров, для зданий сооружений, оборудования и т.п. - 100 метров», - предупредили в администрации Находки.

С весны 2022 года СМИ и международные наблюдатели ждут проведения нового ядерного испытания в Северной Корее.

«Восток-Медиа» писало, что мощный взрыв под боком у Приморья мог состояться в честь национального праздника.

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#Новости#Общество#Происшествие
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