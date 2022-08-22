Опасно для людей: мощные взрывы прогремят в Приморье

Posted 22 августа 2022, 02:56
Published 22 августа 2022, 02:56
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Городские власти рассказали, что взрывы пройдут с 16:00 до 17:00 на территории ОАО «Строитель 43».
О скором начале работ сообщат при помощи одного продолжительного звукового сигнала. После этого прозвучат два продолжительных сигнала, за которыми последует взрыв. О завершении взрывов горожан оповестят тремя короткими сигналами.
«Радиус опасной зоны взрыва для людей - 200 метров, для зданий сооружений, оборудования и т.п. - 100 метров», - предупредили в администрации Находки.
С весны 2022 года СМИ и международные наблюдатели ждут проведения нового ядерного испытания в Северной Корее.
«Восток-Медиа» писало, что мощный взрыв под боком у Приморья мог состояться в честь национального праздника.