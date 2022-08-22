«Осенью пахнуло» — Борис Кубай назвал дату похолодания в Приморье

Posted 22 августа 2022, 05:46
Published 22 августа 2022, 05:46
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Глава Примгидромета Борис Кубай отмечает, что дело движется к осени. Уже 23 августа температура воздуха в регионе понизится до +10 °C, а 27 августа — до +8 °C. В конце месяца, 29 числа вновь немного потеплеет — до +12 °C.
На Приморье надвигаются атмосферные фронты, которые принесут холодные воздушные массы. Борис Кубай рекомендует тепло одеваться при необходимости и заботиться о своем здоровьем.
Медики уже следят за состоянием местных жителей — на данный момент из-за коронавируса под наблюдением специалистов находится 4 тысячи человек. Эксперты просят людей, входящих в группу риска, носить средства индивидуальной защиты и обрабатывать руки антисептиком.
Также нежелательно «подхватывать» ОРВИ — в сочетании с COVID-19 он может сильно навредить организму.
Ранее «Восток-Медиа» писало о погоде 22 августа. Осадки минуют только Находку.