«Осенью пахнуло» — Борис Кубай назвал дату похолодания в Приморье

Сюжет Погода

С каждым днем в Приморском крае становится все холоднее, местные жители думают, что это признак скоро прихода золотой поры. Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, когда именно погода начнет видоизменяться и приносить с собой «осенние мотивы».

Глава Примгидромета Борис Кубай отмечает, что дело движется к осени. Уже 23 августа температура воздуха в регионе понизится до +10 °C, а 27 августа — до +8 °C. В конце месяца, 29 числа вновь немного потеплеет — до +12 °C. На Приморье надвигаются атмосферные фронты, которые принесут холодные воздушные массы. Борис Кубай рекомендует тепло одеваться при необходимости и заботиться о своем здоровьем. Медики уже следят за состоянием местных жителей — на данный момент из-за коронавируса под наблюдением специалистов находится 4 тысячи человек. Эксперты просят людей, входящих в группу риска, носить средства индивидуальной защиты и обрабатывать руки антисептиком. Также нежелательно «подхватывать» ОРВИ — в сочетании с COVID-19 он может сильно навредить организму. Ранее «Восток-Медиа» писало о погоде 22 августа. Осадки минуют только Находку.