Решение принято: массовая вакцинация грядёт во Владивостоке

Posted 23 августа 2022, 01:59
Published 23 августа 2022, 01:59
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
В пресс-службе мэрии корреспоендту «Восток-Медиа» подтвердили, что напомнили руководителям компаний города о необходимости вакцинировать некоторые категории граждан.
Первыми должны пройти процедуру трудящиеся в отраслях здравоохранения, образования, оказания социальных услуг. Не менее важно привить горожан с хроническими заболеваниями.
Далее нужно обеспечить иммунизацию правоохранителей, сотрудников транспортных предприятий, таможенников, вахтовиков, волонтёров, военных.
После этого потребуется вакцинировать и ревакцинировать подростков старше 12 лет, студентов, призывников.
Мобильные бригады готовы выехать на предприятия для организованной иммунизации коллектива. Поставить прививку горожане могут и в индивидуальном порядке, обратившись в один из пунктов вакцинации.
Ранее «Восток-Медиа» писало об установлении в Приморье очередного максимума суточной заболеваемости за текущую волну.