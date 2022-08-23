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Posted 23 августа 2022, 01:59

Published 23 августа 2022, 01:59

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

Тематическое фото

Решение принято: массовая вакцинация грядёт во Владивостоке

23 августа 2022, 01:59
Фото: 1Mi. Тематическое фото
Власти Владивостока разослали руководителям предприятий письмо о необходимости принятия антиковидных мер из-за роста заболеваемости. Главам компаний нужно будет проследить за вакцинацией и ревакцинацией коллективов.

В пресс-службе мэрии корреспоендту «Восток-Медиа» подтвердили, что напомнили руководителям компаний города о необходимости вакцинировать некоторые категории граждан.

Первыми должны пройти процедуру трудящиеся в отраслях здравоохранения, образования, оказания социальных услуг. Не менее важно привить горожан с хроническими заболеваниями.

Далее нужно обеспечить иммунизацию правоохранителей, сотрудников транспортных предприятий, таможенников, вахтовиков, волонтёров, военных.

После этого потребуется вакцинировать и ревакцинировать подростков старше 12 лет, студентов, призывников.

Мобильные бригады готовы выехать на предприятия для организованной иммунизации коллектива. Поставить прививку горожане могут и в индивидуальном порядке, обратившись в один из пунктов вакцинации.

Ранее «Восток-Медиа» писало об установлении в Приморье очередного максимума суточной заболеваемости за текущую волну.

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