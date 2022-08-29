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Posted 29 августа 2022, 12:06

Published 29 августа 2022, 12:06

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

тематическое фото

На Приморский край начали действовать китайские фронты

29 августа 2022, 12:06
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Погода
С начала понедельника в Приморский край из-за китайских атмосферных фронтов пришла облачность. По данным Примгидромета, во вторник влияние фронтов усилится, что вызовет изменения в погоде в регионе.

Уже сегодня на юго-западе края начались осадки. Ко вторнику 30 августа, дожди могут распространиться по всему Приморью. Воздух прогреется меньше, чем за день до, температура будет варьироваться от +17 до +24 градусов по Цельсию.

Ночные температуры – от +8 до +14 градусов . На южном побережье будет теплее: ночью от +15 до +18, днём – от +20 до +26 градусов.

В столице Дальнего Востока в понедельник небо затянуто облаками, возможен небольшой дождь. Дневная температура – от +19 до +22.

Погода во вторник во Владивостоке будет не сильно отличаться от погоды в понедельник. Облачность, ветер с юго-востока, небольшой дождь. Ночные температуры упадут до +15...+18 градусов по Цельсию, а днём поднимутся до +21...+24.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о датах ухудшения погоды в Приморском крае.

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#Новости#Общество#Погода#Владивосток
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