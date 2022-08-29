На Приморский край начали действовать китайские фронты

Posted 29 августа 2022, 12:06
Published 29 августа 2022, 12:06
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Уже сегодня на юго-западе края начались осадки. Ко вторнику 30 августа, дожди могут распространиться по всему Приморью. Воздух прогреется меньше, чем за день до, температура будет варьироваться от +17 до +24 градусов по Цельсию.
Ночные температуры – от +8 до +14 градусов . На южном побережье будет теплее: ночью от +15 до +18, днём – от +20 до +26 градусов.
В столице Дальнего Востока в понедельник небо затянуто облаками, возможен небольшой дождь. Дневная температура – от +19 до +22.
Погода во вторник во Владивостоке будет не сильно отличаться от погоды в понедельник. Облачность, ветер с юго-востока, небольшой дождь. Ночные температуры упадут до +15...+18 градусов по Цельсию, а днём поднимутся до +21...+24.