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Posted 18 сентября 2022, 01:18

Published 18 сентября 2022, 01:18

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Синоптики рассказали об аноальных осадках в Приморье в октябре

Аномальные осадки ударят по части Приморья — прогноз

18 сентября 2022, 01:18
Фото: 1MI.

Синоптики рассказали об аноальных осадках в Приморье в октябре

Сюжет
Прогноз погоды
Синоптики полагают, что в октябре в Приморском крае вероятно превышение нормы выпадения осадков. Аномальные дожди ожидаются не во всём регионе.

В Примгидромете сообщают, что объём осадков выше среднего многолетнего значения ожидается в северной части края. Дожди в южной части края не будут обильнее, чем обычно.

Столбики термометров будут держаться в пределах многолетней нормы на всей территории региона.

Средняя месячная температура воздуха составит +3…+8ºC, на южном побережье до +10ºC, — рассказали синоптики.

Ранее «Восток-Медиа» писало об объявлении штормового предупреждения в Приморском крае.

Приближение тайфуна MUIFA  вызвало сильные осадки и усиление ветра, местами до 22 метров в секунду.

#Новости#Общество#Прогноз погоды#Приморский край
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