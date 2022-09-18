Аномальные осадки ударят по части Приморья — прогноз

Posted 18 сентября 2022, 01:18
Published 18 сентября 2022, 01:18
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
В Примгидромете сообщают, что объём осадков выше среднего многолетнего значения ожидается в северной части края. Дожди в южной части края не будут обильнее, чем обычно.
Столбики термометров будут держаться в пределах многолетней нормы на всей территории региона.
Средняя месячная температура воздуха составит +3…+8ºC, на южном побережье до +10ºC, — рассказали синоптики.
Ранее «Восток-Медиа» писало об объявлении штормового предупреждения в Приморском крае.
Приближение тайфуна MUIFA вызвало сильные осадки и усиление ветра, местами до 22 метров в секунду.