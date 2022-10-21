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Posted 21 октября 2022, 00:02

Published 21 октября 2022, 00:02

Modified 24 октября 2022, 03:09

Updated 24 октября 2022, 03:09

Служить в армии 2 года — старая-новая реальность России

Вернуть времена СССР: в России могут вернуться к двухлетнему сроку службы

21 октября 2022, 00:02
Фото: 1MI.

Служить в армии 2 года — старая-новая реальность России

Сюжет
Военные
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил вернуть двухлетнюю службу в армии. По его мнению, это позволит увеличить число военных и подготовить профессиональных бойцов.

По словам парламентария Владимира Джабарова, двухлетняя военная служба могла бы предупредить частичную мобилизацию. Количество военнослужащих в этом случае увеличится в два раза. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью «Парламентской газете».

Такая система службы уже существовала в СССР-РФ с 1968 по 1998 годы для сухопутных войск. А вот для «срочников» ВМФ срок службы составлял 3 года.

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин поддержал идею сенатора. Он рассказал «Газете.Ru», что сейчас довоенная подготовка в стране недостаточно эффективная. Вооруженные силы нуждаются в профессионалах.

Законопроект на этот счет не подготавливался, однако в связи с нынешней ситуацией в России его действительно могут разработать.

Ранее «Восток-Медиа» писало об отмене празднования Нового года. Большинство россиян готовы поддержать федеральные власти, если они дадут такое распоряжение — в Приморском крае уже объявили об отказе от салютов.

 

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#Новости#Россия#Военные#СВО#Приморский край
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