Вернуть времена СССР: в России могут вернуться к двухлетнему сроку службы

Posted 21 октября 2022, 00:02
Published 21 октября 2022, 00:02
Modified 24 октября 2022, 03:09
Updated 24 октября 2022, 03:09
По словам парламентария Владимира Джабарова, двухлетняя военная служба могла бы предупредить частичную мобилизацию. Количество военнослужащих в этом случае увеличится в два раза. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью «Парламентской газете».
Такая система службы уже существовала в СССР-РФ с 1968 по 1998 годы для сухопутных войск. А вот для «срочников» ВМФ срок службы составлял 3 года.
Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин поддержал идею сенатора. Он рассказал «Газете.Ru», что сейчас довоенная подготовка в стране недостаточно эффективная. Вооруженные силы нуждаются в профессионалах.
Законопроект на этот счет не подготавливался, однако в связи с нынешней ситуацией в России его действительно могут разработать.
Ранее «Восток-Медиа» писало об отмене празднования Нового года. Большинство россиян готовы поддержать федеральные власти, если они дадут такое распоряжение — в Приморском крае уже объявили об отказе от салютов.