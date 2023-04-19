«Кредит на внуков»: сколько лет копить на самую дорогую квартиру во Владивостоке?

Posted 19 апреля 2023, 03:49
Published 19 апреля 2023, 03:49
Modified 29 августа, 11:35
Updated 29 августа, 11:35
Одна из самых дорогих квартир Владивостока продается за 60 миллионов рублей. Большая гостиная, четыре спальни, уложенный камнем балкон с видом на море, в сумме — 180 квадратных метров в самом сердце города. Винтажная мебель, вычурные мраморные санузлы и витражные дверцы шкафов ожидают своего нового, богатого владельца. По данным мэрии Владивостока, средняя зарплата горожан за период с января по август 2022 года составила 80,6 тысяч рублей. Чтобы накопить на такую квартиру, среднестатистическому жителю города придется откладывать в копилку всю свою заработную плату на протяжении 62 лет.
Ненамного дороже, за 61,5 миллион рублей можно приобрести 4-комнатную стильную квартиру с собственным офисом на Эгершельде. За эти деньги покупатель получит две спальни с личными выходами к балконам, большую детскую комнату, объединенную с кухней гостиную, стеклянный потолок над обеденной зоной и большое офисное помещение. Вишенкой на торте можно считать темную ванную комнату с красной люстрой по центру. Правда, есть один нюанс — вся мебель остается с прежним владельцем. Чтобы купить эту квартиру, придется копить чуть дольше — 63,5 года.
За 70 миллионов рублей владивостокцам предлагают купить 6-комнатную квартиру на улице Набережной. Просторная гостиная, ванная и два санузла, спальня с гардеробной, две детских комнаты, кабинет и даже личный тренажерный зал — отличный вариант для большой семьи. Премиальная европейская мебель, конечно же, входит в стоимость. А вот ипотеку оформить нельзя. Если вы обычный житель Владивостока, то сумму на покупку этой квартиры вам придется собирать на протяжении 72 лет.
5-комнатная квартира на Чуркине с панорамными окнами на море и владивостокские мосты обойдется счастливчику в 98 миллионов рублей. За такую цену покупатель получит 300 квадратных метров, включенных в систему «Умный дом», в том числе и домашний театр с проектором в гостиной. Отдельного внимания заслуживает декоративная стенка со мхом в коридоре. Личного тренажерного зала, к сожалению, не предусмотрено, а вместо второй детской комнаты здесь гостевая. Копить деньги на покупку этой квартиру предстоит существенно дольше — 101 год.
Самое дорогое предложение на данный момент — это 4-комнатная квартира на Эгершельде. К моменту выхода публикации объявление уже устарело и автоматически снялось с сайта. За то, чтобы каждый вечер смотреть из своего окна на перелив закатных солнечных лучей в волнах Амурского залива, покупатель должен быть готов раскошелиться на 101 миллион рублей. Прийти и просто осмотреть недвижимость можно за 5 тысяч рублей. О том, какая мебель останется в помещении при покупке, нужно отдельно договариваться. Ни кабинета, ни детских комнат, ни тренажерного зала здесь нет, но зато рядом с элитным домом проходит «Тропа здоровья» — тихая пешеходная улица у берега. По ней можно пройтись и успокоиться после покупки квартиры, копить на которую среднестатистическому жителю Владивостока придется 104 года.