«Кредит на внуков»: сколько лет копить на самую дорогую квартиру во Владивостоке?

Самое дорогое предложение на данный момент — это 4-комнатная квартира на Эгершельде. К моменту выхода публикации объявление уже устарело и автоматически снялось с сайта. За то, чтобы каждый вечер смотреть из своего окна на перелив закатных солнечных лучей в волнах Амурского залива, покупатель должен быть готов раскошелиться на 101 миллион рублей. Прийти и просто осмотреть недвижимость можно за 5 тысяч рублей. О том, какая мебель останется в помещении при покупке, нужно отдельно договариваться. Ни кабинета, ни детских комнат, ни тренажерного зала здесь нет, но зато рядом с элитным домом проходит «Тропа здоровья» — тихая пешеходная улица у берега. По ней можно пройтись и успокоиться после покупки квартиры, копить на которую среднестатистическому жителю Владивостока придется 104 года.