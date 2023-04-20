Копию ценной иконы подарил Историческому музею бизнесмен Станислав Николаев

По мнению директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, состояние полученной от мецената иконы вполне позволяет использовать её на выставках, чтобы ее увидели как можно больше людей. Он также назвал дар знаковым, так как именно в этом музее находится обширная коллекция работ Подключникова.