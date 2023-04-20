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Posted 20 апреля 2023, 15:05

Published 20 апреля 2023, 15:05

Modified 23 сентября, 10:38

Updated 23 сентября, 10:38

Копию ценной иконы подарил Историческому музею бизнесмен Станислав Николаев

20 апреля 2023, 15:05
Копия иконы «Спас Ярое око», которую предприниматель передал музею, была написана в 1852 году. Оригинал датируется XIV веком. По мнению экспертов, на этой иконе у Христа строгий вид, в отличие от других, на которых он обычно кроток.

Станислав Николаев уже имеет опыт меценатства. Он ранее передал в дар икону «Спас Москворецкий» собору Василия Блаженного. Примечательно, что ранее она считалась утерянной, но бизнесмен нашёл её у антиквара, выкупил и подарил храму.

Что касается копии «Спаса Ярое око», то её сделал в 19-м веке известный русский реставратор Николай Подключников. Именно он провёл первую реставрацию знаменитых икон Успенского собора.

По мнению директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, состояние полученной от мецената иконы вполне позволяет использовать её на выставках, чтобы ее увидели как можно больше людей. Он также назвал дар знаковым, так как именно в этом музее находится обширная коллекция работ Подключникова.

Напомним, Станислав Николаев имеет не менее десяти государственных и региональных наград.

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