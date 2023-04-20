Первое в Хабаровском крае кардиокресло появилось в Клинико-диагностическом центре

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, Клинико-диагностический центр приобрёл многопараметрический монитор реаниматолога и анестезиолога у постели больного, 4 амбулаторных регистратора для длительного мониторинга артериального давления, 2 системы ультразвуковой визуализации, анестезиологическая система общего назначения, 2 высокочастотных электрохирургических аппарата ФОРТЕК, многофункциональный хирургический стол с системой приводов и другое оборудование. Обновление по программе продолжится и в этом году. Также закупается медицинская техника за счёт средств медучреждения.