vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 апреля 2023, 09:44

Published 20 апреля 2023, 09:44

Modified 20 апреля 2023, 09:46

Updated 20 апреля 2023, 09:46

Первое в Хабаровском крае кардиокресло появилось в Клинико-диагностическом центре

Первое в Хабаровском крае кардиокресло появилось в Клинико-диагностическом центре

20 апреля 2023, 09:44
Фото: Правительство Хабаровского края.
В рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение» в прошлом году в Клинико-диагностическом центре было поставлено оборудование на сумму более 16 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, Клинико-диагностический центр приобрёл многопараметрический монитор реаниматолога и анестезиолога у постели больного, 4 амбулаторных регистратора для длительного мониторинга артериального давления, 2 системы ультразвуковой визуализации, анестезиологическая система общего назначения, 2 высокочастотных электрохирургических аппарата ФОРТЕК, многофункциональный хирургический стол с системой приводов и другое оборудование. Обновление по программе продолжится и в этом году. Также закупается медицинская техника за счёт средств медучреждения.

В частности, Клинико-диагностический центр закупил и уже и установило первое в регионе кардиокресло с встроенным электрокардиографом. Это отечественная разработка компании «КардиоКВАРК». За одну минуту пациент может самостоятельно пройти ЭКГ, все данные автоматически направляются на его смартфон.

С помощью исследования можно также обнаружить подозрения на патологии, в частности, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, нарушения мозгового кровообращения. Его стоимость составила 140 тысяч рублей.

Для работы кресла необходимо ввести номер телефона, рост, вес и пол. Искусственный интеллект сам обрабатывает полученную информацию и направляет ее на смартфон пациента. Им могут бесплатно воспользоваться все жители города, вне зависимости от места прикрепления.

— Исследование не заменяет обследование у врача — оно скрининговое. Результаты позволяют пациенту вовремя обратить внимание на возможные отклонения показателей от нормы. Далее он должен обратиться к специалисту, — рассказала исполняющая обязанности заместителя главного врача по медицинской части Клинико-диагностического центра Наталья Суслова.

Кардиокресло протестировали на фестивале Здорового образа жизни, прошедшем в арене «Ерофей» 8 апреля. Было проведено более 200 исследований: 56-ти пациентам были даны рекомендации к посещению врача.

Напомним, прошедший фестиваль Здорового образа жизни объединил 5 тысяч человек. Из них 70 человек сделали флюорографию, около 300 — прошли тестирование на ВИЧ. Порядка 350 человек проверили родинки на признаки онкологии, из них 16 человек направили на дообследование.

#Хабаровский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика