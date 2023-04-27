Первый на Дальнем Востоке Совет по качеству жизни заработал в Хабаровском крае

Рейтинг составлен на основе 141 показателя по 10 направлениям, таким как жилье и инфраструктура, чистота и экология, безопасность, госуслуги и сервисы, медобслуживание, образование и развитие, потребление и досуг, инклюзивность и равенство, социальная защита, возможности для работы и своего дела. Как прокомментировала Ольга Курилина, по всем направлениям необходимо проанализировать показатели и проработать каждый из них совместно с муниципальными образованиями края.