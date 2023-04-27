Первый на Дальнем Востоке Совет по качеству жизни заработал в Хабаровском крае

Posted 27 апреля 2023, 11:08
Published 27 апреля 2023, 11:08
Modified 27 апреля 2023, 11:11
Updated 27 апреля 2023, 11:11
Работу над Региональным социальным стандартом ведёт Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов в рамках реализации Национальной социальной инициативы. Представитель агентства в ДФО Ольга Курилова приняла участие в заседании совета по видеоконференцсвязи.
— Во исполнение Поручений Президента России Владимира Владимировича Путина с 2021 года Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов реализует мероприятия Национальной социальной инициативы. Хабаровский край включился в эту работу одним из первых и стал пилотным регионом. Внедрение Регионального социального стандарта — новый этап в рамках НСИ, — рассказал в начале заседания Михаил Дегтярёв.
Совет по качеству жизни в Хабаровском крае был создан по поручению губернатора с целью успешного внедрения в регионе Регионального социального стандарта. Край стал первым среди субъектов ДФО, где появился такой орган, и вторым среди 40 пилотных регионов России, участвующих в проекте. Кроме того, хабаровский Совет первым в стране приступил к работе, которая началась с сегодняшнего заседания.
— Отмечу, мы создали Совет вторые среди 40 пилотных регионов России и первые — в ДФО. Одна из основных задач — подготовка предложений по улучшению жизни наших людей. Нашим президентом сформулирована четкая цель — чтобы нашим людям жилось лучше. Над этим и нужно работать, — отметил глава региона.
В Совет по качеству жизни в Хабаровском крае вошли руководители всех ключевых министерств и ведомств, а также представители общественных организаций.
Что касается внедрения в крае Регионального социального стандарта, то, как сообщил и. о. министра социальной защиты региона Евгений Демин, сегодня в рамках данной работы в крае реализуется сразу несколько инициатив. Одна из них — создание региональной инфраструктуры поддержки граждан, дружелюбных организаций в социальной сфере и службы социальных координаторов.
Активное участие в этом процессе готовы принимать представители региональной экспертной группы АСИ, которые в ходе обсуждения выступили с целым рядом предложений. Глава региона Михаил Дегтярёв призвал структуры, ответственные за внедрение Регионального социального стандарта, активнее привлекать к этой работе экспертов.
Ещё одним вопросом повестки дня заседания стали показатели Рейтинга качества жизни, сформированного АСИ по итогам 2022 года.
Рейтинг составлен на основе 141 показателя по 10 направлениям, таким как жилье и инфраструктура, чистота и экология, безопасность, госуслуги и сервисы, медобслуживание, образование и развитие, потребление и досуг, инклюзивность и равенство, социальная защита, возможности для работы и своего дела. Как прокомментировала Ольга Курилина, по всем направлениям необходимо проанализировать показатели и проработать каждый из них совместно с муниципальными образованиями края.
— Еще раз подчеркну: все проекты АСИ направлены на решение задач по улучшению жизни людей. Это инициатива нашего президента Владимира Владимировича Путина, который возглавляет Наблюдательный Совет Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Это важно, это современно. Это заставляет нас, руководителей на местах, по-другому думать и становиться дружелюбнее, — подытожил губернатор.
Стоит отметить, что власти Хабаровского края активно сотрудничают с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов, максимально используя его возможности для повышения качества жизни в регионе. Глава региона неоднократно подчёркивал, что участие в федеральных программах и проектах — даёт дополнительные ресурсы как для решения текущих насущных задач региона, так и для его развития.