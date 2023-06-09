Врач рассказала об опасности заражения через капельки слюны

Некоторые микроорганизмы безвредны, пока они находятся во рту и нет открытых ран. Однако другие виды микробов могут вызывать гнойные воспаления, особенно при ослабленном иммунитете. Если инфекция проникает в кровоток через микротрещины или микроповреждения в ротовой полости, она может вызвать серьезные последствия.