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Posted 9 июня 2023, 08:16

Published 9 июня 2023, 08:16

Modified 9 июня 2023, 08:17

Updated 9 июня 2023, 08:17

Врач рассказала об опасности заражения через капельки слюны

9 июня 2023, 08:16
Микробы, содержащиеся в слюне, могут привести к неприятным заболеваниям, даже если человек просто вдохнет воздух, в котором находятся капельки чужой слюны.

Врач стоматолог-хирург Клиники «МЕДСИ Красногорск» Диана Кулиева объясняет, что в 1 мл слюны содержится примерно 900 миллионов микробов. Микроорганизмы распределены неравномерно в полости рта и сопровождают человека на протяжении всей жизни, выполняя различные функции, пишут Известия.

Некоторые микроорганизмы безвредны, пока они находятся во рту и нет открытых ран. Однако другие виды микробов могут вызывать гнойные воспаления, особенно при ослабленном иммунитете. Если инфекция проникает в кровоток через микротрещины или микроповреждения в ротовой полости, она может вызвать серьезные последствия.

Подход к гигиене и бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих людей могут снизить риск заражения. Это включает регулярное осуществление гигиенических процедур полости рта, поддержание сильного иммунитета и соблюдение мер предосторожности во время эпидемий и инфекционных заболеваний.

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