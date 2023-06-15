В Приморье пройдут сильные ливни: названо время

«Поэтому без сильных ливней сегодня не обойтись. Наиболее сильные и более вероятнее будут ливни и грозы в центральной части. Менее вероятны дожди и грозы на самом юге и на востоке края, особенно на побережье», — уточнил автор блога Руслан Юрковский.