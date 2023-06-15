В Приморье пройдут сильные ливни: названо время

Posted 15 июня 2023, 01:27
Published 15 июня 2023, 01:27
Modified 15 июня 2023, 01:29
Updated 15 июня 2023, 01:29
В «Маглипогоде» уточнили, что 15 июня после обеда, около 13.00 по местному времени, в Приморье придёт облачный массив из Китая.
«Поэтому без сильных ливней сегодня не обойтись. Наиболее сильные и более вероятнее будут ливни и грозы в центральной части. Менее вероятны дожди и грозы на самом юге и на востоке края, особенно на побережье», — уточнил автор блога Руслан Юрковский.
Он добавил, что уже с 16 июня в крае начнётся потепление.
Ранее «Восток-Медиа» писало о погоде 15 июня в Приморском крае.