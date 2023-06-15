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Posted 15 июня 2023, 01:27

Published 15 июня 2023, 01:27

Modified 15 июня 2023, 01:29

Updated 15 июня 2023, 01:29

В Приморье пройдут сильные ливни: названо время

В Приморье пройдут сильные ливни: названо время

15 июня 2023, 01:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Пока что в Приморье местами довольно облачно, но сильных осадков не наблюдается. Однако совсем скоро ситуация с погодой изменится.

В «Маглипогоде» уточнили, что 15 июня после обеда, около 13.00 по местному времени, в Приморье придёт облачный массив из Китая.

«Поэтому без сильных ливней сегодня не обойтись. Наиболее сильные и более вероятнее будут ливни и грозы в центральной части. Менее вероятны дожди и грозы на самом юге и на востоке края, особенно на побережье», — уточнил автор блога Руслан Юрковский.

Он добавил, что уже с 16 июня в крае начнётся потепление.

Ранее «Восток-Медиа» писало о погоде 15 июня в Приморском крае.

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