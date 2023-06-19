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Posted 19 июня 2023, 09:46

Published 19 июня 2023, 09:46

Modified 19 июня 2023, 09:46

Updated 19 июня 2023, 09:46

Любители раннего пробуждения живут на 9% дольше тех, кто просыпается после обеда

19 июня 2023, 09:46
Ученые из Финского института профессиональной медицины провели 37-летний эксперимент, в ходе которого пришли к выводу, что люди, предпочитающие раннее пробуждение, имеют более длительную продолжительность жизни на 9% по сравнению с теми, кто просыпается после обеда.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Chronobiology International, пишет 360.

В эксперименте приняли участие около 23 тысяч близнецов, среди которых 43% считали себя «совами» — людьми, предпочитающими раннее пробуждение. Сбор данных об участниках начался в 1981 году и включал различные аспекты их жизни, включая образ жизни, индекс массы тела, уровень образования, привычки и другие факторы.

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