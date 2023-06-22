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Posted 22 июня 2023, 00:29

Published 22 июня 2023, 00:29

Modified 22 июня 2023, 00:34

Updated 22 июня 2023, 00:34

Водными горками стали лестницы «подземок» во Владивостоке — видео

Водными горками стали лестницы «подземок» во Владивостоке — видео

22 июня 2023, 00:29
Фото: Midjourney.
Сюжет
Происшествие
Сильный дождь подтопил подземные переходы в центре Владивостока. Местные жители с содроганием поднимают полы своих одежд и с сожалениям смотрят на туфли.

По словам очевидцев, пройти по лестницам можно, но это довольно затруднительно — они все в воде, жидкость стекает большим потоком, образуя слабое течение, и некоторые могут поскользнуться на мокрых ступеньках.

Прохожие уже с сожалениям смотрят на свои туфли и кроссовки, кто-то поднимает полы юбки или штанов, пытаясь обезопасить себя от промокания и вероятной простуды при долгом хождении в мокрой одежде.

Комментаторы в соцсетях, правда, уже привыкли к подобному зрелищу и высказали слова поддержки в адрес людей на улице.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мощном водопаде, под который попал «Приус».

Суровая закалка: «Приус» попал под мощный водопад во Владивостоке — видео
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