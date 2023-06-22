Водными горками стали лестницы «подземок» во Владивостоке — видео

Posted 22 июня 2023, 00:29
Published 22 июня 2023, 00:29
Modified 22 июня 2023, 00:34
Updated 22 июня 2023, 00:34
По словам очевидцев, пройти по лестницам можно, но это довольно затруднительно — они все в воде, жидкость стекает большим потоком, образуя слабое течение, и некоторые могут поскользнуться на мокрых ступеньках.
Прохожие уже с сожалениям смотрят на свои туфли и кроссовки, кто-то поднимает полы юбки или штанов, пытаясь обезопасить себя от промокания и вероятной простуды при долгом хождении в мокрой одежде.
Комментаторы в соцсетях, правда, уже привыкли к подобному зрелищу и высказали слова поддержки в адрес людей на улице.
Ранее «Восток-Медиа» писало о мощном водопаде, под который попал «Приус».