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Posted 28 июня 2023, 08:00

Published 28 июня 2023, 08:00

Modified 28 июня 2023, 08:02

Updated 28 июня 2023, 08:02

Стажировку в правительстве Хабаровского края пройдут 15 выпускников вузов

28 июня 2023, 08:00
В Хабаровском крае завершился конкурс по отбору кандидатов для прохождения стажировки в региональном правительстве. Участие в нем приняли выпускники высших учебных заведений Дальнего Востока.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, испытания для молодых специалистов, желающих попасть на работу в региональные министерства и ведомства, включают проверку знаний, самопрезентацию и решение практических задач. Заключительным этапом конкурса стало собеседование с членами конкурсной комиссии под председательством первого вице-губернатора Хабаровского края Александра Никитина.

— Политика губернатора края направлена на то, чтобы привлекать талантливую молодёжь к работе, давать возможности роста молодым и перспективным специалистам. Стажировка в органах власти Хабаровского края — это серьезный социальный лифт. За последние десять лет мы приняли 117 стажеров, из них 85 получили в итоге работу в органах власти, причем многие уже стали руководителями, — отметил первый вице-губернатор Хабаровского края, председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов в стажеры Александр Никитин.

В этом году документы на конкурс подали 46 выпускников ведущих высших учебных заведений Хабаровского, Приморского краев и Амурской области. По итогам конкурсного отбора предложение о стажировке получили 15 молодых специалистов.

— Со стажерами заключается срочный трудовой договор, они будут получать зарплату. За каждым специалистом будет закреплен опытный наставник из числа руководителей. Ждем их 1 сентября. Стажировка продлится ровно год, — рассказала руководитель департамента по вопросам государственной службы и кадров губернатора Хабаровского края Ирина Седых.

Отметим, что проект «Стажировка в исполнительных органах Хабаровского края» в 2015 году стал победителем конкурса лучших кадровых практик Минтруда России и был рекомендован для применения в других субъектах страны.

#Хабаровский край
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