Стажировку в правительстве Хабаровского края пройдут 15 выпускников вузов

— Политика губернатора края направлена на то, чтобы привлекать талантливую молодёжь к работе, давать возможности роста молодым и перспективным специалистам. Стажировка в органах власти Хабаровского края — это серьезный социальный лифт. За последние десять лет мы приняли 117 стажеров, из них 85 получили в итоге работу в органах власти, причем многие уже стали руководителями, — отметил первый вице-губернатор Хабаровского края, председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов в стажеры Александр Никитин.